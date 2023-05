Nieuwe burgemeester in Barendrecht

De heer drs. R.E. (Ronald) Schneider is benoemd tot burgemeester van de gemeente Barendrecht. De benoeming gaat in op 15 juni 2023.



De heer Schneider (60 jaar) was tot juni 2022 wethouder in de gemeente Albrandswaard. Op dit moment is Govert Veldhuijzen (CDA) waarnemend burgemeester van Barendrecht.