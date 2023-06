Ministerie van Buitenlandse Zaken verwelkomt nieuwe jongerenadviescommissie

In veel landen waar Nederland zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking ligt de gemiddelde leeftijd tussen de 15 en 25 jaar. Door samen te werken met jongeren en te luisteren naar hun ervaringen, begrijpen we beter wat er écht speelt in die landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt daarom samen met een jongerenadviescommissie. Na een succesvolle pilot van 20 maanden krijgt het project nu een meerjarig vervolg.

In november 2021 richtte het ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met de Nationale Jeugdraad (NJR), een jongerenadviescommissie op. De afgelopen twintig maanden werkten tien internationale jongeren aan zes langlopende opdrachten en verschillende korte projecten Vandaag dragen zij het stokje over aan de nieuwe leden.

In de nieuwe jongerenadviescommissie zitten vijf ervaren leden uit de oorspronkelijke commissie en vijf nieuw geworven leden. Deze zijn uit ruim tweeduizend aanmeldingen gekozen. De leden zijn allemaal jonger dan 30 jaar en komen uit tien verschillende landen: Burkina Faso, Irak, Kenia, Marokko, Nigeria, Zuid-Soedan, Soedan, Tanzania, Oeganda en Jordanië.

Lees meer over de jongerenadviescommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op Youthatheart.nl (Engels)

Succesvolle pilot

Daisy Kandole uit Oeganda is een van de ervaren leden. Ze blikt terug op de pilotperiode, waar ze een opdracht over seksuele voorlichting coördineerde. ‘Het was leuk om mijn commissiegenoten samen te brengen en de gedachtes van andere jongeren te horen. Bijvoorbeeld over de rol van mannen in seksuele gezondheid en reproductieve rechten, de mogelijkheden van digitalisering en het belang van seksuele voorlichting. We werkten nauw samen met de beleidsmedewerkers, waardoor ik me realiseerde: als jonge mensen en volwassenen samenwerken als een team, kan er veel worden bereikt!’

Ook Sinan Abderrahim Assaid uit Jordanië kijkt positief terug op de afgelopen maanden. Hij coördineerde een van de opdrachten over educatie. De commissie leverde een verslag op met aanbevelingen voor de democratisering van studiebeurzen. ‘Onze kennis en ervaring van de economie, culturen en religies in onze eigen landen, helpt ons om het besluitvormingsproces binnen het ministerie te verrijken. In de gesprekken met het ministerie kunnen we vanuit onze eigen context verborgen risico’s blootleggen en innovatieve oplossingen bieden.’

Daisy Kandole en Sinan Abderrahim Assaid.

Geleerde lessen

Een geslaagde pilot heeft aangetoond dat de waardevolle inzichten en adviezen van de jongerenadviescommissie bijdragen aan een ontwikkelingsbeleid dat beter aansluit bij de wensen en zorgen van jongeren. Het project krijgt daarom een meerjarig vervolg. De Nationale Jeugdraad heeft alle geleerde lessen uit de pilotperiode op een rijtje gezet om de samenwerking tussen het ministerie en de jongerenadviescommissie de komende jaren verder te verbeteren. Met als resultaat een uitgebreid stappenplan voor beleidsmedewerkers met tips en inzichten voor effectieve samenwerking.

Een nieuwe lichting

In de maanden voorafgaand aan de zomer, zullen de commissieleden eerst elkaar, het ministerie en de beleidsonderwerpen beter leren kennen. Samen met het ministerie kiest de commissie vijf tot acht onderwerpen waar de leden het komende jaar aan gaan werken. De jongerenadviescommissie begint eind juni met de eerste opdrachten.

Sinan en Daisy hebben alvast één belangrijke tip voor de nieuwe commissieleden. Daisy: ‘Sta op, grijp je kans en gebruik het om door jongeren geleide verandering in de wereld te maken!’ Sinan vult aan: ‘Wees niet bang om gedurfde ideeën voor te stellen. Diplomaten moeten politiek correct zijn, maar jij niet! Je bent een jongere die hier is om te helpen wereldwijde sociale impact te maken, dus laat je stem horen!’