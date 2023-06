Winnaars van de Jos Brink Prijs 2023

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft op zondag 4 de Jos Brink Prijs uitgereikt in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De Innovatieprijs is overhandigd aan Paul van Dorst van de Roze Kameraden, de lhbtiq+ supportersclub van Feyenoord. De Oeuvreprijs is opgedragen aan de vrijwillige ambassadeurs van stichting Roze50+. De beloning bedraagt een geldbedrag en een kunstwerk dat is gemaakt door studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.

Minister Dijkgraaf: “Het is nog altijd geen vanzelfsprekendheid dat in ons land iedereen zichzelf kan zijn. Dat maakt het belang van de Jos Brinkprijs nog groter. Ik heb vanmiddag veel mensen en organisaties gezien die zich met hart en ziel - en soms ook wel tegen beter weten in - inzetten voor meer acceptatie en emancipatie van de lhbtiq+ gemeenschap. Ik koester al deze mensen en waardeer hun belangrijke strijd. Ik wil Paul van Dorst van de Roze Kameraden en alle vrijwilligers van Stichting Roze 50+ in het bijzonder feliciteren met de Jos Brink Prijs. Jullie werk wordt gezien en niet vergeten.”

Oeuvreprijs voor de vrijwilligers van Stichting Roze50+

Winnaar van de Oeuvreprijs Stichting Roze 50+ zet zich sinds 2009 in om de belangen, de leefsituatie en het welzijn van LHBTIQ+ ouderen te verbeteren, samen met zo’n 100 vrijwillige Roze 50+ ambassadeurs. Veel roze ouderen durven zich vanwege hun achtergrond niet altijd te uiten over hun liefde en identiteit. De jury beargumenteert dat; ‘deze roze ouderen de pioniers zijn die voor onze vrijheid hebben gevochten en nu een inspiratiebron vormen voor de jongere generatie.’ Daarom wordt de Oeuvreprijs opgedragen aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor deze belangrijke stichting.

Andere genomineerden voor de Oeuvreprijs waren Judith Schuyf (onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en een van de oprichters van de werkgroep Homostudies) en Wilie Elhorst (oud-bestuurslid en voorzitter van het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit).

Innovatieprijs voor Paul van Dorst

Winnaar van de Innovatieprijs Paul van Dorst is oprichter en voorzitter van de Roze Kameraden: de/een lhbtiq+ supportersclub van Feyenoord. Deze organisatie werkt aan een cultuurverandering in de voetbalwereld, waarin de lhbtiq+-gemeenschap veilig kan genieten van deze sport. ‘Paul is een moedige voorvechter die, met gevaar voor zijn eigen veiligheid, doorgaat om de nodige verandering te brengen in de voetbalwereld. En dat inspireert,’ aldus de jury. Daarmee is Paul van Dorst dit jaar de terechte winnaar van de Innovatieprijs.

Andere genomineerden voor de Innovatieprijs waren Gio van den Heuvel en Jess (oprichters van het Transcafé) en What You See Festival dat de diversiteit van de lhbtiq+ gemeenschap viert.

Jury

De jury voor de Jos Brinkprijs 2023 bestaat uit voorzitter Jeangu Macrooy (singer-songwriter), Rocky Hehakaija (voormalig voetbalster en directeur stichting Favela Street), Eveline van de Putte (auteur en theatermaker), Jantine van Lisdonk (emancipatie onderzoeker en strategisch adviseur Bi+ Nederland) en Jackson Monteiro (Ex-agent Roze in Blauw netwerk, Drag Queen Ruby Rouge).

Over de Jos Brink Prijs

De Jos Brink Prijs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Via deze prijs wordt extra aandacht besteedt aan een persoon, groep of instelling die zich inzet voor de acceptatie en veiligheid van lhbtiq+ personen.

De winnaar van de Oeuvreprijs is onderscheidend en zet zich duurzaam en inclusief in voor lhbtiq+ personen en/of de maatschappij. De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk. De winnaar van de Innovatieprijs ontvangt 1000 euro vanwege een inspirerende en vernieuwende inzet, die in de toekomst voor een fundamenteel verschil kan zorgen.

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van lhbtiq+ personen, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 2021 is de Oeuvreprijs uitgereikt aan Glenn Helberg, de Innovatieprijs ging naar Naomie Pieter.