Bezoek minister-president Rutte, EC-voorzitter Von der Leyen en minister-president Meloni aan president Saied van Tunesië

Minister-president Rutte reist op zondag 11 juni met de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en de Italiaanse minister-president Meloni naar Tunesië voor een ontmoeting met de Tunesische president Saied.

De ontmoeting staat in het teken van gesprekken over een breed partnerschap tussen de Europese Unie en Tunesië, waarin onder andere afspraken worden gemaakt over economische samenwerking, energie en migratie.