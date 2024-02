Nederland en Jordanië droppen samen hulpgoederen voor ziekenhuis in Gaza

Nederland en Jordanië hebben zondagavond medische hulpgoederen en voedsel gedropt in de buurt van het Jordaanse veldhospitaal in Gaza. Beide landen voerden de operatie uit met een C-130-transportvliegtuig. De goederen zijn bedoeld om de voorraden aan te vullen van het ziekenhuis dat Jordanië sinds 2009 onderhoudt. Defensie voert de operatie uit, de financiering komt uit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De geschatte kosten van de operatie zijn € 1 miljoen.

Nederland zet zich samen met andere landen in voor meer humanitaire hulp voor de burgerbevolking in Gaza. Hulpverlening over land is de meest effectieve manier om op grote schaal hulpgoederen ter plekke te krijgen. Maar tot nu toe is de toegang via de landsgrenzen te beperkt. Daarom is nu voor deze luchtdropping gekozen.

Jordanië leverde eerder al meerdere ladingen vanuit de lucht om de penibele situatie van het ziekenhuis te verlichten. Dit keer voerden de militaire toestellen de operatie gezamenlijk uit vanaf een vliegveld in Jordanië. De operatie werd gecoördineerd met Israël.

De vliegtuigen en hun bemanningen keerden na de operatie veilig terug.