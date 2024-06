Vluchtelingen uit Oekraïne met een inkomen gaan eigen bijdrage betalen

Vluchtelingen moeten vanaf 1 juli 2024 gaan meebetalen aan hun opvang als zij een baan of ander eigen inkomen hebben. Ook krijgen zij dan geen leefgeld meer.

Vluchtelingen uit Oekraïne gaan meebetalen aan opvang in de gemeente

Heeft een vluchteling uit Oekraïne een inkomen en verblijft deze persoon in een gemeentelijke opvang (GOO)? Dan gaat de vluchteling per 1 juli 2024 een eigen bijdrage betalen. Dit is geld dat de vluchteling betaalt aan de gemeente waar hij of zij woont voor de opvang. Met dit geld kan de gemeente een deel van de kosten voor de opvang betalen, zoals gas, water en elektriciteit. Als er voor de vluchteling wordt gekookt op de opvanglocatie, dan moet de vluchteling daarvoor ook een bijdrage gaan betalen.

Voor gas, water en elektriciteit betaalt een vluchteling € 105,- per persoon. Dat geldt voor iedere vluchteling met een inkomen, die 18 jaar of ouder is. Bestaat een gezin uit twee personen van 18 jaar of ouder en kinderen? Dan betaalt een gezin maximaal twee keer

€ 105,-. Dat is € 210,-.

Als er voor de vluchteling wordt gekookt op de locatie, moet de vluchteling een extra bedrag van ten hoogste € 242,48 betalen. Ook als de vluchteling niet (altijd) mee eet. Bestaat een gezin uit twee personen van 18 jaar of ouder en kinderen? Dan betaalt het gezin maximaal twee keer ten hoogste € 242,48. Dat is € 484,96.

De overheid voert deze eigen bijdrage in, omdat zij dit eerlijker vindt. Andere groepen in Nederland die gevlucht zijn, betalen al een eigen bijdrage als ze een inkomen hebben. Na het betalen van de eigen bijdrage houdt de vluchteling minimaal net zoveel geld over als wanneer de vluchteling niet zou werken en alleen leefgeld ontvangt.

Vluchtelingen krijgen geen leefgeld meer als zij een inkomen hebben

Vanaf 1 juli 2024 krijgt een vluchteling uit Oekraïne geen leefgeld meer als deze persoon werkt of op een andere manier een inkomen heeft. Sommige mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne kregen al geen leefgeld meer. Vanaf 1 juli geldt dit voor alle vluchtelingen uit Oekraïne van 18 jaar en ouder die geld verdienen. De gemeente is verplicht het leefgeld in te trekken.

Langer dan 28 dagen per kalenderjaar afwezig?

Ook kan de gemeente het leefgeld stoppen als de vluchteling langer dan 28 dagen per kalenderjaar niet in de gemeentelijke opvang verblijft. De vluchteling krijgt dan geen leefgeld zo lang als de persoon afwezig is. Dit geldt ook als de vluchteling geen inkomen heeft.

Wat verstaat de overheid onder inkomen?

Niet alleen een inkomen uit werk geldt voor deze nieuwe regel. De volgende situaties tellen mee of de vluchteling een eigen bijdrage moet betalen en geen leefgeld meer ontvangt:

Als de vluchteling geld verdient vanwege een baan

Als de vluchteling een inkomen krijgt uit een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)

Als de vluchteling een uitkering krijgt vanwege langdurige ziekte, of niet kan werken

Als de vluchteling een toeslag ontvangt

Vluchteling heeft informatieplicht

De vluchteling is verplicht om de gemeente informatie te geven over het inkomen en de samenstelling van het gezin. Ook als er iets verandert in het inkomen of het gezin. Geeft de vluchteling die informatie niet, ongeacht of er wel of geen inkomsten zijn? Dan kan de gemeente de eigen bijdrage opleggen en het leefgeld intrekken.

Weet een vluchteling niet zeker of het inkomen meetelt omdat het niet een van de bovenstaande situaties is? Dan kan de vluchteling contact opnemen met de gemeente.

Vluchtelingen zonder inkomen houden leefgeld

Heeft de vluchteling geen inkomsten? Dan blijft de vluchteling leefgeld ontvangen. Ook hoeft de vluchteling geen bijdrage te betalen voor de gemeentelijke opvang en voor het eten dat deze persoon daar krijgt.