Nederland levert € 94,5 miljoen steun aan Oekraïne om de winter door te komen

Het kabinet trekt € 94,5 miljoen uit voor steun aan Oekraïne, om het land te ondersteunen bij de energievoorziening voor de komende winter. Dat meldt Reinette Klever, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp in een Kamerbrief van 2 september 2024.

Schade door Russische aanvallen

In Oekraïne staat de beschikbaarheid van energie onder grote druk door de aanhoudende aanvallen van Rusland. Russische luchtaanvallen richten veel schade aan, bijvoorbeeld aan gas- en stroomnetwerken. Dat heeft grote gevolgen voor de Oekraïense samenleving en economie. Met name in de winter is er meer energie nodig om te voorkomen dat mensen in de kou zitten. Daarom draagt Nederland bij met dit steunpakket, voor het herstellen en versterken van het Oekraïense energienet.

Steun voor Oekraïne om de winter door te komen

Het steunpakket van € 94,5 miljoen bestaat uit:

€ 29,5 miljoen voor de levering van tweedehands gasturbines (via de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD);

€ 45 miljoen voor de internationale levering van onder meer onderdelen voor reparaties, gasturbines en brandstof (via het Ukraine Energy Support Fund (UESF) van het Energy Community Secretariat );

(UESF) van het ); € 20 miljoen voor leveringen van onderdelen en materialen voor de energiesector via het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze € 94,5 miljoen komt uit de € 400 miljoen al toegekende financiering voor Oekraïne, in de Voorjaarsnota 2024. Met eerdere steunpakketten leverde Nederland sinds 2022 al ongeveer € 220 miljoen steun aan herstel van de energie-infrastructuur. Bekijk het overzicht van de Nederlandse steun aan Oekraïne.