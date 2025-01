Minister Beljaarts van Economische Zaken zet samen met Amerikaanse bedrijven belangrijke stap voor de bouw van een Nederlandse AI-faciliteit

Minister Beljaarts van Economische Zaken brengt van 8 tot en met 9 januari een bezoek aan Silicon Valley in de Verenigde Staten. Tijdens deze missie staan strategische gesprekken met toonaangevende Amerikaanse technologiebedrijven zoals Nvidia centraal. Een belangrijk onderwerp op de agenda is de Nederlandse ambitie om een AI-faciliteit te bouwen.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Voordat er een schep de grond in kan moeten we zeker weten dat de vereiste kennis en hardware beschikbaar is. Nvidia heeft de kennis en de hoogtechnologische apparatuur die nodig is voor het bouwen van een AI-faciliteit. Ook heeft Nvidia ervaring met het bouwen van AI-faciliteiten. De concurrentie is stevig omdat er vanuit de hele wereld veel vraag is naar deze hoogtechnologische apparatuur. Daarom zijn deze gesprekken een cruciale stap voor de bouw van een AI-faciliteit. Met resultaat, vandaag heeft Nederland samen met Nvidia een belangrijke stap gezet. Dit brengt de bouw van een Nederlandse AI-faciliteit een stuk dichterbij.”

AI-faciliteit

Dit kabinet heeft de ambitie om een Nederlandse AI-faciliteit te bouwen. De AI-faciliteit is gericht op de ontwikkeling en toepassing van AI binnen Nederland met hulp van een AI-supercomputer, een belangrijke pijler voor de verdere digitalisering van de economie. Een van de hoogtepunten van het bezoek is dan ook de ontmoeting met Nvidia, wereldleider op het gebied van AI-infrastructuur. Met Nvidia is gesproken over de levering van hardware en ondersteuning met kennis bij het creëren van de vereiste infrastructuur voor een Nederlandse AI-faciliteit. Ditzelfde gesprek zal ook met AMD plaatsvinden.

VS reis

De gesprekken met Nvidia en AMD worden gevoerd in het kader van de V.S. reis van minister Beljaarts. Het doel van de reis is Nederlandse Tech bedrijven en startups internationaal stevig te positioneren en om de samenwerking met Amerikaanse bedrijven te versterken. De reis vindt plaats van maandag 6 januari tot en met donderdag 9 januari. Samen met Nederlandse ondernemers gaat de minister naar Phoenix, Arizona, de grootste mondiale technologiebeurs CES in Las Vegas en naar Silicon Valley bij San Francisco.