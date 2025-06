Staatssecretaris Rummenie bezoekt Japan

Staatssecretaris Jean Rummenie van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) brengt van 8 juni tot en met 13 juni 2025 een bezoek aan Japan in het kader van Expo 2025 in Osaka. Het bezoek staat in het teken van een verdere uitdieping van internationale samenwerking op het brede terrein van landbouw, innovatie en voedselzekerheid en de versterking van de relatie tussen Nederland en Japan.

Expo 2025 vindt plaats van 13 april 2025 tot 13 oktober 2025. Meer dan 150 landen en organisaties presenteren zich hier in nationale paviljoens aan een internationaal publiek. Nederland doet mee aan de wereldtentoonstelling met een volledig circulair paviljoen. Staatssecretaris Rummenie legt zijn bezoek af vanwege twee handelsmissies die plaatsvinden rondom innovatieve eiwitten en gezonde voeding. In september volgt nog een handelsmissie in het kader van de tuinbouwtechnologie.

Programmaonderdelen

Hieronder een aantal hoogtepunten uit het programma.

Het bezoek start maandag 9 juni met het openen van het ‘Future Food and Health’ symposium in Osaka, waarbij aandacht wordt besteed aan actuele Nederlandse ontwikkelingen en de internationale samenwerking op het gebied van innovatieve eiwitten en gezonde voeding gericht op de toekomst. Dit symposium, waaraan ook Japanse bedrijven en organisaties deelnemen, is georganiseerd door het ministerie van LVVN in nauwe samenwerking met Oost NL namens alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ook spreekt de staatssecretaris met een vertegenwoordiger van het National agricultural and Food Research Organization (NARO), vergelijkbaar met de Wageningen Universiteit van Nederland

Op dinsdag 10 juni zal staatssecretaris Rummenie een bezoek brengen aan de tomatenkweker Hyogo Nextfarm: met 4 hectare een van de eerste grootste kassen in Japan, waarbij gebruik is gemaakt van het Nederlandse innovatieve tuinbouwmodel. Ook vindt die dag het Grow with Intelligence evenement van Hoogendoorn plaats op de Wereld Expo. Het evenement heeft als doel om de integratie van geavanceerde technologieën zoals intelligente algoritmen (AI) en vision-technologieën te verkennen, dat een keerpunt vormt voor de toekomst van de tuinbouwsector.

Woensdag 11 juni brengt de staatssecretaris onder andere een bezoek aan FrieslandCampina op het Nederlandse paviljoen op de World Expo in Osaka. FrieslandCampina organiseert het symposium “Doing Dairy Right” om de positie van de Nederlandse zuivel sector in de regio verder te versterken. De staatssecretaris opent het symposium. Ook zal de staatssecretaris er een van de grootste sushi-banden ter wereld gaan zien van 135 meter lang van Kura Sushi, die bekend staat om zijn innovatieve aanpak en inspanningen om duurzame visserij te ondersteunen. Op het expo-menu staan ​​ook gerechten uit de deelnemende landen, waaronder haring uit Nederland.

Donderdag 12 juni organiseert de Europese vertegenwoordiging in Japan een EU-symposium op de Expo om Europese producten en de Europese markt te promoten. Rummenie spreekt dan met onder meer Eurocommissaris Christophe Hansen van Landbouw, die in Japan is in het kader van een Europese handelsmissie. Staatssecretaris Rummenie neemt deel aan een paneldiscussie over duurzaamheid en innovatie in de landbouw- en voedingssector, samen met o.a. zijn Ierse collega- minister Heydon en Dirk Jacobs van Food Drink Europe.

Op vrijdag 13 juni zal Rummenie in Tokio een bezoek brengen aan het ministerie van Landbouw waar hij wordt ontvangen door minister Koizumi. Ook zal hij die dag in gesprek gaan met Nederlandse agrobedrijven die in Japan zijn gevestigd.