IBO-rapport schetst opties voor toekomstig huurbeleid

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de huursector is afgerond. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bood vandaag het IBO-rapport ‘Thuisgeven’ aan de Tweede Kamer aan. In het rapport staat een analyse van de huursector en het gevoerde beleid in deze sector. Ook geeft het inzicht in beleidsopties voor toekomstig huurbeleid. De onderzoekers adviseren om te werken aan een langjarig stabiel en voorspelbaar huurbeleid waarin rollen, afspraken, ambities en budget realistisch op elkaar zijn afgestemd.

Het onderzoek is uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van vier ministeries (VRO, Fin, SZW, AZ), het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en De Nederlandsche Bank (DNB). Om een goed beeld te krijgen van de praktijk, voerde de werkgroep gesprekken met beleidsmakers, gemeenten, woningcorporaties, (toekomstige) huurders en verhuurders.

Knelpunten en aanbevelingen

De werkgroep signaleert zes belangrijke aandachtspunten, zoals het tekort aan betaalbare huurwoningen, de beperkte kansen voor starters en woningzoekende middeninkomens, de druk op leefbaarheid in sommige wijken, het onvoldoende efficiënt benutten van de bestaande huurvoorraad en de complexiteit van het huurbeleid. Ook gaat het rapport in op de gevolgen die de fiscale voordelen voor de koopsector hebben op de huursector.

Bij elk knelpunt stellen de onderzoekers oplossingsrichtingen voor. Zo adviseert de werkgroep onder meer om de investeringscapaciteit van woningcorporaties te versterken, het huurbeleid te vereenvoudigen en de bestaande woningvoorraad efficiënter te benutten. Randvoorwaardelijk hierbij is dat beleid over een langere periode stabiel en voorspelbaar is.

Twee aanvullende onderzoeken

Samen met het IBO-rapport stuurt de minister ook nog twee andere onderzoeken naar de Tweede Kamer die in opdracht van de IBO-werkgroep zijn uitgevoerd: ‘Stand van de woonruimteverdeling’ (RIGO) en ‘Onderzoek naar doorstroming’ (RIGO).

Het kabinet komt op een later moment met een kabinetsreactie op het onderzoek