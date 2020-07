Kruising tussen ambassade en ‘hello goodbye’

In een bijna lege vertrekhal van Schiphol was de afgelopen maanden een balie steeds bemand: de paspoortbalie van Anita Dam. Zij is vanuit BZ gedetacheerd bij de gemeente Haarlemmermeer en behandelt spoedverzoeken voor reisdocumenten. Nu reizen van en naar veel landen weer mogelijk is en de vakantie voor de deur staat, is ‘spookstad’ Schiphol verleden tijd.

Hoogseizoen

‘Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen bij ons hun paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen en hun DigiD aanvragen. We doen ook gelijk de beoordeling. Dat scheelt ze een rit naar de Nederlandse ambassade in hun gastland, wat vaak een fikse reis is. We zijn nog niet op volle kracht open, omdat we rekening moeten houden met de coronamaatregelen. Hopelijk kan dat binnenkort veranderen.

De zomervakantie is onze drukste periode. Dan komen gezinnen van over de hele wereld naar Nederland voor familie- of zakenbezoek. Dat combineren ze met hun aanvraag. Door de covid-19 situatie hebben mensen nu soms verlopen documenten, omdat reizen niet mogelijk was. Dat wordt nu allemaal weer opgepakt.’