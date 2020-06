Digitale missie: ‘Markt in San Francisco verkennen’

Een voor deze week geplande missie naar de Verenigde Staten rond smart en e-mobility, gaat door de coronacrisis niet door. Het consulaat-generaal in San Francisco organiseert daarom een digitale missie. Een primeur. ‘Even kijken hoever ze zijn.’

De digitale missie, waaraan van 15 tot en met 19 juni 2020 zo’n dertig bedrijven meedoen en die onder meer bestaat uit online groepsbijeenkomsten, een serie thematische webinars en op maat gesneden matchmaking en netwerksessies, zit volgens Robert-Jan Brouwer van de fabrikant van laadpalen Chargepoint Europe goed in elkaar

Brouwer: ‘We krijgen bijvoorbeeld trainingen in hoe je je digitaal presenteert en welke cultuurverschillen er zijn.’ Dat de ondernemer uit Zevenaar vanaf zijn thuiswerkplek in Ede kan deelnemen, heeft hem over de streep getrokken. ‘Was de missie fysiek, dan hadden we niet meegedaan.’

5.000 laadpalen

Chargepoint Europe maakt en plaatst in opdracht van bedrijven en semipublieke organisaties zoals ziekenhuizen ‘slimme laadpalen’ voor elektrische auto’s. Hiermee kan onder meer het laadproces worden afgestemd op de hoeveelheid stroom in het net, die kan pieken als de zon schijnt of het heel hard waait. Brouwer: ‘De afgelopen 10 jaar hebben we in heel Europa meer dan 5.000 laadpalen geplaatst.’

Brouwer is niet van plan om met zijn bedrijf naar San Francisco of de VS te gaan. ‘We heten ‘Chargepoint Europe’. De digitale missie is voor ons vooral een kans om te kijken hoever ze zijn in San Francisco.’ Tegelijkertijd wil Brouwer niets uitsluiten. ‘Een samenwerking met een exploitant van laadpalen in San Francisco of een investeerder die naar Europa wil, dat zou heel interessant zijn.’

Dynamisch laden

Paul Nijssen, Nederlander maar al zo lang in de VS dat je het kan horen, is eigenaar van het vijfkoppige installatiebedrijf EVCHARGE4U in Berkeley, Californië. Hij neemt deel aan de digitale missie voor de Nederlandse kennis en ervaring op gebied van wat ‘Dynamic Load Management’ (DLM) heet. De technologie maakt het mogelijk om met behulp van ‘slimme laadpalen’ de beschikbare stroom zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Nijssen: ‘Schakel je bijvoorbeeld bij een kantoorgebouw de airconditioning uit, dan kun je met behulp van DLM de stroomcapaciteit die dan vrijkomt gebruiken om auto’s op te laden. Dure investeringen in de installatie voor meer stroomcapaciteit, zoals het plaatsen van een extra transformator, zijn dan niet meer nodig.’ Ondernemingen die naar Amerika willen, moeten volgens Nijssen rekening houden met twee hobbels. Allereerst moet hun product worden voorzien van een ‘UL Listing’, het Amerikaanse CE-keurmerk. Dat is niet eenvoudig. En het duurt al gauw een tot twee jaar. Nijssen: ‘Je moet dus wel een lange adem hebben.’

Te direct

De tweede hobbel is de cultuur. Nederlanders zijn gewend om een offerte op te stellen en aan de slag te gaan. Dat gaat niet zo in Amerika. Nijssen: ‘Je ben zomaar twee jaar verder voor het project start.’

Daarnaast zeggen mensen in de VS vaak ‘ja’ en dat alles ‘great’ en ‘all right’ is, maar zij zetten vervolgens niet door. Iets wat Nederlanders op hun beurt weer niet goed begrijpen.

Nijssen: ‘Nederlanders zijn oplossingsgericht en komen vaak met geweldige ideeën. Dat is fantastisch. Tegelijkertijd ben je als Nederlander snel te direct. Dat kan echt tegen je werken. Want je komt er dan gewoon niet meer in.’

