‘Bijensterfte is net zo’n groot gevaar als klimaatverandering’

Als VN jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel wil Eva Koffeman jongeren bewustmaken van het belang van biodiversiteit. De ‘Summit on Biodiversity’ die woensdag plaatsvindt tijdens de vergadering van de Verenigde Naties volgt ze op de voet. ‘Het geeft mij ideeën over wat ik tijdens mijn jaar als jongerenvertegenwoordiger wil bereiken.’

© Eva Koffeman ‘Als je bedenkt dat 15.000 Nederlandse jongeren actief waren bij de schoolstakingen voor het klimaat, dan is dat een duidelijk signaal. Zelf liep ik deze zomer mee met een jongerenwandeling voor het klimaat. Daar sprak ik met veel bevlogen jongeren. Ik merkte dat zij betrokken zijn bij het klimaat, en zich vaak zorgen maken om de biodiversiteit. Maar ik weet dat er nog veel jongeren zijn die weinig weten van biodiversiteit en voedselproblemen. Terwijl het feit dat wereldwijd zoveel dieren en planten bedreigd worden net zo’n groot gevaar vormt als klimaatverandering. Ik wil ook die jongeren bereiken.’

Voedseltekorten

‘Door gebruik van pesticiden in de landbouw en doordat het aantal wilde bloemen achteruit gaat, komen belangrijke bestuivers, zoals wilde bijen, in de problemen. Daar is de landbouw weer de dupe van want voor de teelt van veel gewassen zijn die bestuivers heel hard nodig. Zonder bestuivers is er minder oogst en daarmee komt de voedselvoorziening in het geding. Dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Aan de ene kant zijn bepaalde landbouwpraktijken onderdeel van het probleem; aan de andere kant ondervindt de landbouw juist de gevolgen.’

Niet alleen

‘Een probleem als dit, daar is een internationale aanpak voor nodig. We zijn allemaal onderdeel van het grote wereldwijde systeem. Als land alleen los je dit niet op. Bovendien heb je in de binnenlandse politiek vaak met korte termijnen te maken. Politici zijn druk met verkiezingsbeloftes en compromissen. Binnen de internationale arena is veel meer ruimte voor oplossingen op de lange termijn.’

© Eva Koffeman Onze toekomst Deze maand kwam het rapport uit van de Verenigde Naties over biodiversiteit. Van de doelen die tien jaar geleden gesteld werden, is er niet een behaald. Dat vind ik echt lastig. Daarom is het zo belangrijk dat we echt voet bij stuk blijven houden. We moeten dit als jongere generatie blijven aankaarten, want het gaat om onze toekomst. Ik wil dat er iets met onze inbreng gedaan wordt. Wat er op het gebied van klimaat is veranderd, laat zien dat het wel mogelijk is.

Daarom ga ik dit jaar veel met jongeren in gesprek. Door scholen te bezoeken, gastlessen te geven en projecten te organiseren. Hoe denken jongeren over biodiversiteit en voedsel en vooral ook, waar komen bepaalde gedachten vandaan? De grote lijnen neem ik mee terug naar binnenlandse politiek en VN-conferenties. Mijn spreektijd benut ik om de stem van jongeren te laten horen.’