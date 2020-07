Hier moet je zijn! Nederland, vakantieland – in coronatijd

Hoe houd je in deze periode Nederland als toeristische bestemming op de kaart, terwijl daadwerkelijke reizen naar Nederland nu niet (of beperkt) door kunnen gaan? Elsje van Vuuren vertelt hoe het NBTC zich inzet in deze tijd en alle kansen benut.

‘Jarenlang richtten wij ons op de promotie en marketing van Nederland in het buitenland. Maar tijden veranderen en ook de rol van NBTC is veranderd. Sinds een paar jaar leggen wij de nadruk op een brede en duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland, in plaats van alleen het promoten ervan. We zijn ons volop aan het ontwikkelen. Door de coronacrisis is die ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Zo is er momenteel veel behoefte aan het voorlichten en gidsen van bezoekers waar men wel en niet naar toe moet en wil gaan. Veilig op reis staat hierin centraal’, zegt Elsje.

Handen in het haar

‘De toerismesector is ongekend hard geraakt. Dat was vanaf dag één van de uitbraak zichtbaar. Vanaf begin januari hield onze vestiging in Peking ons al op de hoogte. NBTC heeft in de wereld verschillende vestigingen en werkt nauw samen met Nederlandse ambassades. Chinese toeristen bleven weg. Een aantal weken later werd het steeds heftiger. Een korte tijd later ook de Duitse, Engelse en Belgische toeristen. Uiteindelijk bleven zelfs Nederlanders thuis. Het inkomend- en binnenlands toerisme lag nagenoeg helemaal stil, met enorme gevolgen voor onder meer vakantieparken, hotels, vervoersbedrijven, attracties en de culturele sector. Het water staat aan hun lippen.’

Het hoofd bieden

‘Met deze enorme gevolgen zijn we half maart gestart met het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming Nederland. Samen met provincies, gemeenten en regionale marketingorganisaties werken wij aan de aanpak voor een landelijk hersteloffensief zodat we versneld aan de slag kunnen gaan met het duurzame herstel van de bezoekerseconomie in ons land. Binnen dit hersteloffensief is er een stuurgroep opgezet. De stuurgroep kijkt wat er concreet moet gebeuren op korte termijn om de toeristische branche in Nederland het hoofd te bieden op het gebied van duurzaam herstel. Eerst waren alle pijlen gericht op steun- en herstelmaatregelen voor toeristische ondernemers. Al snel dachten we ook na over hoe het eruit komt te zien als reizen weer mogelijk is.’

Nederland, vakantieland

Als eerste initiatief binnen het hersteloffensief is de campagne ‘Hier moet je zijn’ gelanceerd. ‘Nederland is dit jaar voor veel Nederlanders een vakantieland. Dat betekent dat je Nederlanders bewust moet maken van de diverse plekken die ons land te bieden heeft. Voorlichten en gidsen in deze periode is zeer belangrijk.

In dit kader zijn we op Instagram de ‘Hier moet je zijn’ campagne gestart. Je kunt daar foto’s delen van mooie, onbekende plekken in Nederland. We merken dat dit voor veel inspiratie zorgt om naar de rustigere plekken te gaan. Ook zie je dat regio’s zelf aan de slag gaan met deze campagne en koppelen hun bijzondere plekken daaraan. Iedereen krijgt ontzettend veel leuke ideeën voor deze zomer. Maar ga wel wijs op reis, ook in Nederland.’

Vakantieplannen

‘Een ander initiatief is de vakantiemonitor die we onlangs samen met Schiphol zijn gestart. Met de vakantiemonitor meten wij de vakantieplannen en -intentie van onze belangrijkste markten. Dat zijn de Nederlanders zelf, Duitsers, Engelsen, Belgen, Fransen, Chinezen en Amerikanen. Daaruit bleek heel duidelijk dat de meeste mensen een voorkeur geven aan vakantie in eigen land. Ook kwam uit het onderzoek dat 62% van de Nederlanders vakantieplannen heeft in het komend half jaar. Voorgaande jaren was dat 85%. Twee van de vijf blijft het liefst in eigen land. Het cijfer is wel erg laag dus dit jaar. Toeristische ondernemers hebben het heel erg zwaar. Uit de meting blijkt ook dat er over het hele jaar 12 miljoen minder buitenlandse toeristen in NL zijn gekomen en verwachten de rest van dit jaar. Dat is hartstikke veel. Voorheen ontvingen we jaarlijks 21,1 miljoen toeristen. We kijken echt naar waar we het verlies kunnen inhalen. Maar dat geldt niet voor de lange weekenden in de maanden april en mei. Die hebben we verloren.’

Perspectief

Alle activiteiten binnen het hersteloffensief dragen bij aan de visie Perspectief 2030: het duurzaam ontwikkelen van de bestemming Nederland ten behoeve van álle Nederlanders. ‘Deze visie hebben we gelanceerd omdat het op bepaalde plekken in Nederland steeds drukker begon te worden. NBTC en partners hebben de ambitie uitgesproken dat over 12 jaar iedere Nederlander profiteert van toerisme. Daarmee bedoelen we dat er overal in Nederland prachtige plekken zijn. We willen dat bewoners en ondernemers daarvan gebruik kunnen maken en genieten van de faciliteiten die toerisme met zich meebrengt. Maar dat betekent dat je op die plekken nog veel nodig hebt om die toeristen aan te trekken.'

Omslagpunt

‘Voor nu is het duidelijk waar we aan toe zijn. Wat onze visie is en waar we concreet naar toe werken. Ook al weten we nu nog niet waar we over een paar maanden staan. Onze doelen zijn door corona extra aangewakkerd en in een stroomversnelling gekomen. Het is niet iets wat alleen in 2020 speelt maar wat ook de komende jaren belangrijk is. Dat is een positief omslagpunt, ergens.’