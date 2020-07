Zomervakantie in Spanje: discipline van toeristen maakt echt iets uit

De zomervakantie staat voor de deur. Europa heeft zijn grenzen weer geopend voor toeristen. Maar hoe is de situatie in de grote Europese vakantielanden? Waar moet je op letten? We vragen het Jan Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Spanje.

Beeld: © BZ / Eveline Starink Sinds Spanje op 14 maart de noodtoestand uitriep vanwege het coronavirus, was het alle hens aan dek voor de ambassade in Madrid. De drukke crisisperiode gaat bijna naadloos over in de zomervakantie, in het land dat normaal zo’n 3,8 miljoen Nederlandse toeristen per jaar ontvangt. Ook in de vakantie blijft de situatie onvoorspelbaar. Deze week werden er in twee gebieden weer strengere maatregelen ingevoerd vanwege lokale uitbraken van het virus. ‘De coronacrisis is er in Spanje enorm ingehakt. Heel veel mensen hebben iemand in hun familie verloren. Mensen zijn zich er van bewust dat het virus nog niet helemaal weg is en zijn heel gedisciplineerd. Je ziet het op straat in Madrid: vrijwel iedereen draagt een mondkapje. Dat hoeft trouwens echt niet ten koste te gaan van het vakantiegevoel. Hier in Madrid voel je echt dat de zomer is begonnen, mensen nemen de 1,5 meter afstand en dat mondkapje op de koop toe.’ Luister hier de podcast met Jan Versteeg over zijn belevenissen tijdens de coronacrisis

Beeld: © BZ / Eveline Starink Kijkt Spanje uit naar de komst van toerisme? Spanje ziet mensen heel graag komen. Als dat veilig kan. Alle musea en attracties nemen buitengewoon serieuze maatregelen. Dat is nodig, als je denkt aan hoeveel mensen een Sagrada Familia bezoeken. Maximale bezoekersaantallen. Stippen op de grond. Je ziet ook zeker nog geen volle disco’s in Lloret de Mar. Spanje spant zich echt in om de toeristen veilig te houden. Het imago van vakantieland is belangrijk voor Spanje.

Waarom worden voor een aantal gebieden vakantiereizen toch afgeraden?

Vanwege een lokale uitbraak zijn voor twee kleinere gebieden in Catalonië en Galicië opnieuw strengere maatregelen ingevoerd. Toeristen kunnen die gebieden nu niet in. Dat was voor ons aanleiding om voor die twee gebieden het reisadvies terug te zetten op ‘oranje’ – alleen noodzakelijke reizen. Je kunt als dat nodig is wel door het gebied heen rijden op weg naar je bestemming.

Voor de rest van Spanje blijft een toeristisch bezoek mogelijk. Wel laat deze ontwikkeling twee dingen zien. Ten eerste hoe onvoorspelbaar de situatie kan zijn. En hoe belangrijk het dus is om goed op te letten. Ten tweede hoezeer de Spaanse autoriteiten er bovenop zitten.

Beeld: © BZ / Eveline Starink Waar moet je als toerist rekening mee houden? Als je met het vliegtuig naar Spanje komt, zijn er extra maatregelen. Je temperatuur wordt gemeten bij het uitstappen. Je moet een formulier invullen met je gegevens, zodat de autoriteiten je kunnen bereiken. Bijvoorbeeld als bij iemand die in hetzelfde vliegtuig zat, een besmetting is vastgesteld. In Spanje geldt een vergelijkbaar ‘nieuw normaal’ als in Nederland. Hygiëne is belangrijk, en als 1,5 meter afstand niet kan, draag je verplicht een mondkapje. Maar Spanje is een decentraal land en lokaal kunnen er aanvullende maatregelen zijn. Zo kunnen in sommige gebieden stadsparken of horeca gesloten zijn. En in Catalonië wordt nu serieus overwogen om mondkapjes in de publieke ruimte altijd verplicht te stellen.

Hoe kun je je het beste voorbereiden op vakantie in Spanje?

De lokale regels kunnen van plek tot plek verschillen. Het is natuurlijk goed om je daar van tevoren in te verdiepen. Check het reisadvies en kijk op onze Facebookpagina. Maar de situatie is steeds in beweging, en het is ook voor de ambassade ondoenlijk om alle lokale regels in kaart te brengen en actueel te houden. Het beste is om zelf ook bij aankomst goed op te letten. Kijk of er bordjes staan. En vraag het even na bij de camping- of hoteleigenaar.

Kan ik in Spanje weer overal naar toe?

Er zijn op dit moment een aantal gebieden waar inreizen niet mogelijk is. In het reisadvies kun je precies terugvinden om welk gebied het gaat, en via de BZ reisapp kun je updates automatisch ontvangen. Reizigers die op doorreis zijn kunnen dat op alle plekken doen. Waarbij voor doorreizigers die een vakantie naar Marokko overwegen wel echt geldt: denk na of dat dit jaar een goed idee is. Ook als de grens open gaat, want vooralsnog is dat niet het geval. De Marokkaanse regering heeft aangekondigd geen extra veerboten in te zetten. Dat zou voor problemen kunnen zorgen op de heen- en terugreis.

Zijn jullie als ambassade klaar voor de zomervakantie?

We beginnen weer een beetje bij te komen na de drukke tijd van maart tot juni. Daarin hebben we eerst geholpen om toeristen terug naar huis te krijgen, en daarna heel nauw contact gehouden met de grote Nederlandse gemeenschap in Spanje. Nu zetten we met de opening van de consulaire balie weer een belangrijke stap naar de normale situatie. We hebben eerst alle 200 mensen wier afspraak we door corona moesten afzeggen opnieuw ingepland, en zijn nu weer open voor nieuwe afspraken. We moeten nog een aardige boeggolf wegwerken, maar zijn klaar voor Nederlanders als ze ons nodig hebben.’