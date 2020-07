Zomervakantie in Italië: genieten met een mondkapje

De zomervakantie staat voor de deur. Europa heeft zijn grenzen weer geopend voor toeristen. Maar hoe is de situatie in de grote Europese vakantielanden? Waar moet je op letten? We bellen met Joost Flamand, de Nederlandse ambassadeur in Italië.

Beeld: Joost Flamand

Ook op de Nederlandse ambassade in Rome is het nieuwe normaal overal voelbaar. Net als de meeste van zijn collega’s werkt ambassadeur Joost Flamand sinds begin maart voornamelijk vanuit huis. Nederlanders kunnen op de ambassade terecht, maar wel op afspraak. ‘We hopen onze dienstverlening zo snel mogelijk volledig te kunnen hervatten, waarbij we natuurlijk rekening houden met de COVID-voorzorgsmaatregelen.’

‘De lockdown in Italië heeft langer geduurd en was strenger dan in Nederland. Italianen mochten bijvoorbeeld maar maximaal 200 meter van huis. Mensen hebben de coronacrisis als ernstiger en stressvoller ervaren dan in Nederland.

Je ziet dus ook dat de meeste Italianen de maatregelen tegen corona heel serieus nemen. Helemaal in het noorden van het land, waar de crisis het hardst heeft toegeslagen. Daar heerst geen sfeer van ‘het kan weer’. Mensen zijn nog steeds erg voorzichtig.’

Kijkt Italië uit naar de komst van toeristen?

‘Ja, Italianen zijn heel blij dat er weer mensen komen. Tegelijk is er nog steeds angst voor besmettingen. Denk niet dat je als toerist losjes om kunt gaan met de maatregelen tegen corona. De schrik zit er onder Italianen nog steeds goed in. Mensen kunnen emotioneel reageren als je je niet aan de regels houdt.’

Waar moet je als toerist rekening mee houden in Italië?

‘In Italië kent een basispakket aan corona-maatregelen dat heel erg lijkt op het Nederlandse. Afstand houden, drukte vermijden. Wel zijn er verschillen. Mondkapjes dragen binnen openbare ruimtes is hier verplicht. Denk aan postkantoren, openbaar vervoer, winkels, restaurants. Als je even op het terras zit en dan binnen naar het toilet wil, moet je een mondkapje op. Of als je in de rij staat voor de bakker.

Een mondkapje is ook in de auto verplicht, en mogen er maar twee passagiers meereizen. Voor mensen die samenwonen gelden dan weer uitzonderingen. Op overtreding van deze regels kan een stevige boete staan.’

Mijn advies: draag dat mondkapje gewoon en ga niet in discussie. Ze zijn overal te koop in allerlei leuke kleuren, vormen en designs. Het mondkapje is hier bijna een modeaccessoire geworden.’

Kun je in Italië overal weer naartoe?

‘Ja, dat kan. Winkels, musea en restaurants zijn open. Je kunt reizen met het ov en met de auto. Let wel op regionale verschillen: als je naar Sardinië gaat, moet je je bijvoorbeeld van tevoren aanmelden. Dat kan via een meertalige app.’

Hoe kun je je het beste voorbereiden op vakantie in Italië?

‘Wil je naar Italië, informeer dan hoe de situatie is op de plaats van je bestemming. Ga na of er bijzondere regels gelden, aanvullend op de landelijke. Bijvoorbeeld bij de accommodatie waar je hebt geboekt, bij de gemeente of je reisorganisatie.

Zorg dat je sowieso het reisadvies van Buitenlandse Zaken checkt. En abonneer je op de Informatieservice van de Nederlandse ambassade in Rome. Dan krijg je automatisch bericht als het reisadvies verandert.’