Vrouwelijk ondernemerschap: ‘Het is belangrijk te investeren in jonge meiden’

In 2019 ging ze mee op handelsmissie in India. In september kwam minister Kaag bij haar langs, mede vanwege hun gedeelde inzet voor het vrouwelijk ondernemerschap. Kristel Groenenboom is CEO in de technische sector. Ze blogt, houdt lezingen en schrijft aan haar tweede boek over ondernemen als vrouw. Elk jaar op Girlsday leidt ze meiden tussen de tien en twaalf jaar door haar bedrijf. Doel: meer ondernemende vrouwen, het liefst in de techniek.

“Voor mijn bedrijf ‘Container Service C. Groenenboom B.V.’ ben ik bewust opzoek gegaan naar vrouwelijk personeel. We hebben nu een hele goede vrouwelijke werktuigbouwkundige. Het is vooral voor technische beroepen moeilijk om vrouwen te krijgen. Je hebt diversiteit nodig voor een goede sfeer. Iedereen heeft zijn eigen kracht.”

Het begint thuis

“Bij ons thuis werden beroepen niet gelabeld als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’. Mijn vader nam mij bijvoorbeeld mee om naar auto’s te kijken. Het maakte hem niet uit of hij een dochter meenam of een zoon. Mijn moeder had het technische ook van huis uit meegekregen. Dat is bij lange na niet voor alle meiden zo. Kom je uit een gezin met ouderwets stereotype ideeën, dan is de kans groot dat je een beroep kiest dat daar bij past.”

Anders denken “Het gekke is: het zit niet in het werk. Het zit hem er vooral in hoe je naar werk kijkt. Een van de argumenten is dat stereotype mannenberoepen ‘zwaarder’ zijn. Werk in de horeca of in de zorg, zoals fysiotherapie, is ook zwaar. Gek genoeg zie je daar wel veel vrouwen. Zelfs een licht technisch beroep als schilderen, wordt gezien als mannenwerk. Wat de zwaardere beroepen betreft: die worden steeds lichter door automatisering. Wat is dan nog het excuus?”

Girlsday

“Girlsday is daarom een goed initiatief. We moeten het stereotype doorbreken. Meiden laten zien dat het niet gek is om zoiets te doen, zodat dat er thuis aan tafel over wordt gepraat. Op den duur krijgen we zo meer ondernemende vrouwen in de techniek.”

De overheid

“Het is goed dat de overheid inzet op meer vrouwen in de handel. Minister Kaag is een goed voorbeeld door haar positie in het kabinet. Je kunt niet om haar heen. Bovendien heeft ze goede initiatieven voor vrouwelijke ondernemers. De handelsmissies zijn daar een voorbeeld van. Het heeft ons een partner opgeleverd in India. Haar ministerie en de RVO zijn op de goede weg: ze maken ondernemen belangrijk en makkelijker voor vrouwen.”

Later komt eraan

"Er is altijd een ‘ja, maar’. Tegen vrouwen die twijfelen om te gaan ondernemen zeg ik dit: Later komt eraan. Je wilt toch geen spijt hebben dat je nooit je hart hebt gevolgd?”

