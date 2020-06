‘Deze podcastspecial toont ambassadeurs op de top van hun kunnen’

‘Ik hou ontzettend van reizen maar ik zou de slechtste diplomaat ooit zijn. Ik heb helemaal geen geduld, ben veel te prominent in mijn eigen mening en ik vind het heel moeilijk om met mensen te praten die fundamenteel anders denken dan ik.’ Freelance journalist Liesbeth Rasker ziet zichzelf geen diplomaat worden, maar is gefascineerd door de verhalen die ambassadeurs te vertellen hebben. Ze hoefde daarom niet lang na te denken over het presenteren van een speciaal derde seizoen van de podcast Diplomatie Raakt; ‘Ambassadeur in crisistijd’ , over de impact die de coronacrisis heeft op het werk van Nederlandse ambassadeurs.

‘Dat ik weinig van BZ wist, hielp juist om tot leuke gesprekken te komen. Ik vond het mooi dat BZ die openheid durfde te geven. De enige techniek die ik had was om het zo casual mogelijk te houden en de juiste vragen te stellen om er achter te komen wat die fascinerende wereld nu eigenlijk inhoudt, wat zo’n ambassadeur doet. Gewoon een gesprek van mens tot mens.. Dan komen namelijk de leukste verhalen naar boven en krijg je de mens achter het werk te zien.’

‘Ik moest wel even wennen aan Buitenlandse Zaken (BZ). Toen ik er voor het eerst kwam om alles door te spreken, merkte ik dat het een ontzettend groot ‘bedrijf’ is. Veel afdelingen, veel thema’s waar ze aan werken, allerlei termen waarvan ik nog nooit had gehoord en de luisteraars van de podcast waarschijnlijk dus ook niet. Maar dat werd juist onderdeel van het format. Ik wist niet veel van BZ en het werk van ambassadeurs. Dat ben ik voor het eerst gaan uitzoeken tijdens de ambassadeursconferentie in 2020, net voor de coronacrisis. Ik interviewde toen zes ambassadeurs tijdens de jaarlijkse ambassadeursconferentie voor het tweede seizoen van de podcastserie Diplomatie Raakt.’

‘Ik ben podcasts als medium heel erg gaan waarderen tijdens al mijn reizen. Als ik weer eens negen uur in de bus zit, vind ik het heerlijk om ernaar te luisteren en tegelijk van de omgeving te genieten. Bij een audioverhaal kun je ook iets meer je fantasie gebruiken dan als je een serie of film kijkt. Naast het schrijven over onder meer reizen voor diverse tijdschriften ben ik al mijn hele werkende leven een fervent verhalenverteller.’

Format

‘Die ingewikkelde vergaderingen daar lezen we wel over in de krant, maar wat betekenen die? Wat vinden de ambassadeurs ervan? Hoe bevalt het leven in al die landen? Is het niet onwijs moeilijk om elke keer je biezen te moeten pakken om te verhuizen. Wat doet dat met je als mens? Ik vraag ook of ze hobby’s hebben en hoe ze naar hun werk gaan. En wat ze het meest heeft verrast aan het land waar ze wonen en het meeste missen aan Nederland.’

Special podcast

‘Toen BZ door de coronacrisis begon met de repatriëringen van Nederlanders van over de hele wereld dacht ik; hoe werkt dat? Hoe haal je duizenden Nederlanders terug uit allerlei inheemse plekken. Wat doen die ambassadeurs nu? Die zitten nu op de piek van hun kunnen, want dit is uiteindelijk waar hun werk allemaal om draait. Dit laat zien waarom BZ ‘We zijn er’ als leus heeft.’

‘We besloten toen een special van de podcastserie Diplomatie Raakt te maken: Ambassadeur in crisistijd. Vijf van de zes afleveringen hierover staan nu online. Ze gaan helemaal over wat de ambassadeurs in deze bizarre tijd doen, hoe het er in hun landen aan toe gaat en hoe ze er zijn voor Nederlanders.’

‘Zo interview ik Marielle Geraedts, hoofd consulaire aangelegenheden over hoe zij samen met haar collega’s die duizenden Nederlanders terughaalden. Je hoort hoe Ilse Smits ambassadeur in Panama een schip met Nederlanders erop door het Panamakanaal heen loodste. Jan Versteeg ambassadeur in Spanje vertelt hoe hij tijdens de coronacrisis dagelijkse in contact staat via Facebook met Nederlanders die in Spanje verblijven. Gerbert Kunst consul generaal in San Francisco praat over hoe hij Nederlandse bedrijven ook in deze tijd helpt in de VS via het E-consulaat. Ook zijn er afleveringen met Henk Jan Bakker ambassadeur in Oeganda en Bahia Tahzib-Lie mensenrechtenambassadeur.’

Toekomst

‘Ik zou het erg gaaf vinden om nog meer ambassadeurs hun verhaal te laten doen. Al die mensen hebben zulke andere verhalen en wonen en werken in zulke andere landen. Elke keer komt er weer iets nieuws naar boven. Voor mij was de grootste verrassing om te merken dat ze allemaal in eerste instantie avonturiers zijn en dan pas diplomaat. Ga er maar aan staan, om bijvoorbeeld vier jaar in Soedan wonen. Dat is nogal wat. Als het aan mij ligt, maken we nog een paar honderd afleveringen. Ik kijk graag als buitenstaander nog wat meer in de keuken van BZ, een fascinerende wereld.’