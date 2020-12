‘Mijn team is op dit moment verspreid over vijf landen’

Als voormalig ambassadeur in Costa Rica strekte zijn werkgebied zich uit over vijf Midden-Amerikaanse landen. Dankzij corona zit Peter Derrek Hof (54) als de nieuwe ambassadeur in Jemen in een soortgelijke situatie. Vanuit Qatar stuurt hij zijn team aan dat verspreid is over vijf landen.

De Nederlandse ambassade in Jemen is vanwege de oorlog in 2015 gesloten. Sindsdien wordt er gewerkt vanuit Den Haag. In de Jordaanse hoofdstad Amman zou afgelopen zomer de nieuwe ambassade voor Jemen geopend worden. Dit is door corona vertraagd. In normale tijden zou Peter Derrek dus als nieuwe ambassadeur in Jemen vanuit Amman aan het werk zijn. Dat hij sinds eind augustus vanuit Doha, de hoofdstad van Qatar, werkt, is geen toeval. Zijn vrouw Marjan Kamstra is hier sinds augustus ambassadeur en woont hier met hun twee kinderen, Tobias (12) en Jonah (10).

Vier schermen en een tafeltennistafel

‘Bij de start van mijn ambassadeurschap was het plan al om drie dagen per week vanuit Qatar te werken en de rest van de week in Jordanië te zijn. Dankzij deze constructie kunnen wij als gezin zoveel mogelijk samen zijn. Maar nu zit ik hier al vier maanden. Het is heel fijn om met elkaar te zijn, maar wat betreft mijn werk vind ik het best zwaar. Ik zie echt helemaal niemand. Mijn werkende leven speelt zich af via een van de vier schermen die hier voor me staan. De tafeltennistafel die we midden in de woonkamer hebben neergezet, biedt uitkomst als wij ons tussen virtuele school en werk door even willen ontspannen.’

Kinderen prioriteit

‘Marjan en ik hebben gekozen voor een leven waarbij je uitwaaiert over de wereld om Nederland te vertegenwoordigen. Onze kinderen hebben hier niet voor gekozen. Hun welzijn staat voor ons voorop. Zeker dit jaar waarin corona grote impact heeft op hun leven. Toen wij in de zomer na vier jaar Costa Rica verlieten, was het voor hen niet meer mogelijk om persoonlijk afscheid te nemen van vriendjes en vriendinnetjes. Deze zagen ze sowieso al maanden niet meer omdat de scholen sinds maart dicht waren. Nu ze in Qatar zijn, is het moeilijk om sociale contacten op te bouwen. Ze gaan sinds kort wel weer twee dagen naar school. Maar de kinderen mogen vanwege corona niet samen spelen en ook niet kletsen op de gang. Al met al hebben ze negen maanden amper fysiek onderwijs en nauwelijks contact met vriendjes gehad. Daar maken wij ons als ouders natuurlijk zorgen om, maar ze zijn gelukkig nog steeds opgewekt en doen het goed.’

Team in vijf landen

‘Vanwege de reisbeperkingen en maatregelen rondom thuiswerken, heb ik nog niet iedereen van mijn team ontmoet. Na ons vertrek uit Costa Rica zijn wij via Nederland naar Qatar gereisd. In Den Haag heb ik toen met enkele teamleden kennisgemaakt. Op dit moment zit mijn team verspreid over vijf landen. 6 medewerkers zitten in Nederland, 1 in Ethiopië, 1 in Saudi-Arabië, 1 in Jordanië en 9 lokale medewerkers in Jemen. Ik hoop dat de medewerkers in het eerste kwartaal van 2021 naar Amman kunnen afreizen.’

Geloofsbrieven virtueel aanbieden

‘Tot die tijd werken we allemaal op afstand en online. In het geval van ons diplomatieke werk met betrekking tot Jemen, zal dat ook in de toekomst deels de manier van werken blijven. Vanuit Amman hebben wij straks op afstand contact met de lokale medewerkers. En ook met de internationaal erkende regering van Jemen, die in Saudi-Arabië zit, verloopt het contact vaak digitaal. Hetzelfde geldt voor de contacten met de Houthi-rebellen in Jemen. De kopieën van mijn geloofsbrieven als ambassadeur heb ik virtueel aangeboden aan de Jemenitische minister van Buitenlandse Zaken in Saudi-Arabië. Begin 2021 hoop ik naar Saudi-Arabië af te kunnen reizen om de originelen aan de president aan te bieden.’

Nederlandse inzet

‘Nederland ondersteunt het vredesproces in Jemen op nationaal en lokaal niveau. Ook zijn we als land een belangrijke humanitaire speler. Zowel als donor als in het diplomatieke werk. Nederland is daarnaast al meer dan veertig jaar een partner van Jemen op het gebeid van ontwikkelingssamenwerking. Met een focus op Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), water en de Rule of Law.’

Feestdagen en familie

‘De feestdagen zouden we als gezin graag in Nederland doorbrengen. Mijn vader is 88 jaar oud. En mijn moeder van 82 die in een verzorgingstehuis woont, is jarig met Kerstmis. Op haar afdeling hebben 11 van de 12 bewoners corona gehad. Het virus heeft alleen mijn moeder overgeslagen. De coronaregels schrijven echter voor dat we bij aankomst 10 dagen in quarantaine moeten. Dan houden de kinderen nog 4 dagen vakantie over. En bij terugkeer weer een week quarantaine. We blijven dus hier en vermaken ons met boeken, spelletjes en de tafeltennistafel.’