‘Luister naar jongeren uit alle lagen van de bevolking’

Als trainee werkt Romana Osman (27) vier dagen per week als beleidsmedewerker Youth, Education and Work bij Buitenlandse Zaken. Een dag per week volgt ze colleges in het kader van haar advanced master International Development aan de Radboud Universiteit. Wat drijft Romana om zich in te zetten voor jongeren?

‘Jongeren zijn de toekomst, hoor je vaak. Daar ben ik het niet mee eens. Jongeren zijn het heden, het nu. Zij hebben goede ideeën en beschikken over daadkracht. De mensen die nu op het pluche zitten en beslissingen nemen onderschatten wat jongeren kunnen. De samenleving zou er veel aan hebben als generaties meer met elkaar zouden samenwerken. Luister naar de stem van jongeren. Vaak zijn er wel commissies waarin hoogopgeleide jongeren zitten. Maar is dat representatief? Het is cruciaal om jongeren uit alle lagen van de bevolking te horen. Ook in Nederland.’

Jongeren in Jordanië ‘Tijdens mijn masters internationale betrekkingen en Midden-Oosten studies liep ik stages bij het MENA regionaal hoofdkantoor van Unicef in Jordanië en de Nederlandse Ambassade in Amman. Van dichtbij zag ik hoe het jongeren in Jordanië vergaat. Daarnaast kom ik van jongs af aan in Egypte, omdat mijn vader daar vandaan komt. Ik merk dat jongeren in het Midden-Oosten voor veel uitdagingen staan. Toch zijn velen hoopvol en optimistisch over een betere toekomst. Ze zijn enorm weerbaar, standvastig, gedreven en inventief. Dit is belangrijk, omdat zij uiteindelijk het verschil kunnen maken.’

Representatief beeld

‘Bij het Youth at Heart virtual forum was ik coördinator van een van de studio’s waar interactieve sessies werden gehouden. Daarnaast was ik hoofdcontactpersoon voor Restless Development, een organisatie die betekenisvolle jongerenparticipatie garandeert. Voorafgaand aan het Youth at Heart virtual forum deden twaalf jongeren research in hun eigen land in de focusregio’s. In totaal interviewden ze 1200 jongeren over onderwijs en werk, participatie in de maatschappij en de manier waarop ze omgaan met Covid-19. De onderzoekers spraken ook jongeren in rurale gebieden en jongeren die alleen hun eigen taal spreken, en dus geen Engels. Dit is belangrijk om een representatief beeld te geven van jongeren uit alle lagen van de bevolking.’

Gaan jonge meisjes terug naar school?

‘Veel jongeren werken in de informele sector of hebben een flexibel contract, verdienen weinig en werken onder slechte omstandigheden. Een ander probleem betreft de kwaliteit van het onderwijs. Wat jongeren tijdens hun opleiding leren komt vaak niet overeen met hetgeen de arbeidsmarkt vraagt. Covid-19 heeft die problemen versterkt. Veel jongeren zijn hun baan kwijt geraakt; de werkloosheid is toegenomen. Op het hoogtepunt van de crisis hadden wereldwijd 1,6 miljard scholieren te maken met de sluiting van hun school. In Nederland gingen veel lessen digitaal door. In grote steden in Afrika en het Midden-Oosten hadden studenten misschien nog toegang tot digitaal onderwijs, maar voor arme gezinnen op het platteland nietis dat lastiger. Vooral bij jonge meisjes bestaat de kans dat ze niet terugkeren naar de schoolbanken, omdat ze inmiddels getrouwd zijn of zwanger.’

Hackathons om ideeën te delen

‘Toch zijn er ook kansen. Jongeren hebben vaak goede ideeën. Zo sprak ik met een jongere die tijdens de coronacrisis een digitaal platform opzetteverschillende hackathons organiseerde om inspirerende en innovatieve voorbeelden ideeën te delen over hoe je je onderneming laat doordraaienmet andere jonge ondernemers. Een Egyptisch meisje dat op school bijles gaf aan blinden vond een manier om dat via de computer te doen, door alles uit te spreken. Ook veel bewustwordingscampagnes omtrent Covid-19 begonnen met de inzet van jongeren.’

Kijk kritisch naar ontwikkelingshulp

‘De coronacrisis beïnvloedt ook mijn eigen leven. Ik wilde eigenlijk op kamers gaan, maar heb dat uitgesteld nu ik vanuit huis moet werken. Ik woon weer even bij mijn ouderstuin. Het thuiswerken gaat met ups en downs, maar ik heb me wel goed kunnen ontwikkelen. Voor mijn advanced master International Development volg ik een dag per week online colleges aan de Radboud Universiteit, bijvoorbeeld over het dekolonialiseren van ontwikkelingshulp. Ik krijg tools om kritisch naar mijn eigen werk bij BZ te kijken. Dat houdt me scherp. Ik heb het naar mijn zin met deze combinatie van werken en leren. Jongeren, onderwijs en werk: het zijn boeiende thema’s. Jongeren hebben veel in hun mars, maar krijgen niet altijd de kans om dat te laten zien. Met de programma’s van BZ kunnen we de levens van individuen verbeteren, die op hun beurt hun samenleving verbeteren. Deze jongeren zijn super inspirerend, dat doet me goed!’ Inspirerende jongeren kan ik bijstaan, zodat ze in hun eigen omgeving weer meer jongeren inspireren.’