Zomervakantie in Griekenland: alles op alles voor tweede helft toeristenseizoen

De grenzen van de meeste Europese landen zijn weer open voor toeristen. Ook Nederlanders gaan weer in het buitenland op vakantie. Hoe is de situatie in de grote Europese vakantielanden? Waar moet je op letten? We vragen het Stella Ronner-Grubacic, de Nederlandse ambassadeur in Griekenland.

© BZ ‘In Griekenland is het aantal gevallen van het coronavirus relatief laag gebleven. Griekenland is geroemd, ook door veel buitenlandse media, als voorbeeld van een land dat de crisis goed heeft doorstaan. Daar hebben ze nu baat bij: terwijl de ambassade nog bezig was met repatrieringsvluchten, begon Griekenland half mei al met nadenken over het redden van wat overbleef van het toeristenseizoen. Sinds half juni is Griekenland gaandeweg meer opengesteld voor buitenlands toerisme. Dat gebeurt wel voorzichtig, want Griekenland maakt zich ook wel zorgen over de komst van toeristen uit landen waar het aantal besmettingen hoger is. Griekenland heeft veel eilanden die de hele crisis door zijn gekomen zonder 1 geval, dat wil men natuurlijk graag zo houden. De overheid heeft voor toeristen een campagne opgestart ‘Destination Greece; health first.’

Wat mag vooral niet in je koffer ontbreken?

'Wie nu naar Griekenland reist met het vliegtuig, moet 24 uur voor vertrek een Passenger Location Form (PLF) invullen. Daarmee ontvang je op je reisdag een QR-code, die steekproefsgewijs aangeeft welke reizigers een coronatest moeten ondergaan. Niet vergeten! Ik heb al de eerste gevallen gehoord van mensen die het formulier niet hadden ingevuld. In dat geval word je per definitie getest, en die test moet je zelf betalen.

In het reisadvies vind je links naar informatie over de lokale coronamaatregelen. Vergeet in ieder geval ook niet om mondkapjes mee te nemen. Die zijn verplicht op het vliegveld, in het OV, op de veerboten en in taxi’s. Op het niet dragen staat een boete van 150 euro, zonde van je vakantiebudget.’

© BZ Waar moet je als vakantieganger in Griekenland rekening mee houden? 'We zien dat de meeste Nederlanders met het vliegtuig reizen, maar wie met de auto de grens over wil moet extra opletten. Bij de grensovergang Promachonas (de enige die open is), moet je een negatieve coronatest kunnen laten zien die maximaal 72 uur van tevoren is uitgevoerd. Zelf ben ik vorige week een paar dagen weg geweest, dan merk je dat er ook in hotels en horeca veel is veranderd. Op elk terrastafeltje staat desinfecterende gel. Ontbijt wordt op je kamer gebracht, je kamer wordt alleen op eigen verzoek schoongemaakt, sowieso zijn niet alle hotels al open. En, heel positief: er is een enorme sprong in elektronische, contactloze betalingen.’

Wat als je op vakantie bent en het reisadvies verandert?

'Als het ergens mis gaat, is het natuurlijk mogelijk dat er voor een bepaald gebied weer strengere maatregelen komen. Wat we de afgelopen tijd wel hebben gezien, is dat er ook in geval van een plotselinge aanscherping of plaatselijke lockdown wel gelegenheid is om een gebied te verlaten. Bijvoorbeeld doordat maatregelen pas een dag of enkele dagen later ingaan. Het is dus wel heel belangrijk om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Bij het begin van de lockdown was het met name lastig om van de eilanden weg te komen.

Probeer daarom het lokale nieuws in de gaten te houden, of de Facebook pagina van de ambassade. En download in ieder geval de BZ reisapp zodat je op de hoogte blijft van aanpassingen in het reisadvies.'

© BZ Wat is het belangrijkste dat jullie vakantiegangers willen meegeven? 'Toerisme is goed voor ongeveer 20% van de Griekse economie. Dat de stroom vakantiegangers de afgelopen maanden stil kwam te liggen, heeft veel impact gehad. Voor veel mensen die werkzaam zijn in de toerisme-industrie is dit dramatisch. Dus zorg dat je de adviezen goed opvolgt. En help zo Griekenland bereiken waar ze nu heel hard aan werken: iets goed te maken van de tweede helft van het toeristisch seizoen nu de eerste verloren is gegaan.'

Is de ambassade in Athene klaar voor de zomervakantie?

'Net als alle andere ambassades zijn we tijdens de coronacrisis overspoeld met vragen van mensen die terug naar huis wilden. Gaandeweg kregen we met steeds ingewikkelder gevallen te maken. Nu zijn we bezig onze consulaire werkzaamheden weer op te starten. Zo zijn we begonnen met inburgeringsexamens en de afgifte van documenten voor familieleden van mensen met een verblijfsvergunning in Nederland die willen nareizen. Die dingen zijn door de coronacrisis helemaal stil komen te liggen. Natuurlijk staan we ook zoveel mogelijk weer klaar voor spoedzaken, zoals vakantievierders die bijvoorbeeld een paspoort kwijtraken.'

En hoe zit dat met Nederlandse toeristen, durven zij alweer te komen?

'Als ik kijk naar familie en vrienden in Nederland zie ik wel wat aarzeling om in het buitenland op vakantie te gaan. Een ‘geel’ reisadvies houdt in dat er risico’s blijven. De situatie wereldwijd is onvoorspelbaar. En de overheid heeft al aangegeven dat er niet meer gerepatrieerd wordt. Dat geeft mensen wel te denken. Tegelijkertijd was ik een paar dagen op Santorini, toch niet het meest dichtbijgelegen eiland, en daar heb ik alweer heel wat Nederlands gehoord.'