‘Swapfiets wil Milaan leefbaarder maken’

De opening van de eerste Swapfiets-vestiging in Italië is een feit. Waarom koos dit jonge bedrijf, bekend van de blauwe voorband, voor Milaan? Lucas Vroemen, international expansion manager: ‘We kiezen voor grote steden die investeren in fietsvriendelijkheid.’

‘Corona werkt als een katalysator: steeds meer mensen stappen op de fiets. Na grote steden in Nederland, Duitsland, België en Denemarken is het tijd om andere landen te veroveren met onze fietsabonnementen. De hele zomer hebben we hard gewerkt om vestigingen te openen in Parijs, Londen en Milaan. Geen typische fiets- of studentensteden. We kijken welk stadsbestuur investeert in de aanleg van fietspaden en fietsenstallingen om de stad fietsvriendelijker te maken. Marco Granelli, wethouder mobiliteit van Milaan, wil 23 kilometer aan nieuwe fietspaden aanleggen, vandaar dat ons oog viel op deze stad.’

Contact met het consulaat-generaal

‘Voor elke uitbreiding neem ik contact op met de Nederlandse ambassade in het desbetreffende land. Samen met Roeland Slagter, economisch beleidsmedewerker van het consulaat-generaal in Milaan, fietste ik door het centrum van de stad. Hij liet me zien hoe Milaan is opgebouwd en wat populaire winkelgebieden zijn. Corso Buenos Aires was tijdens de lockdown afgesloten voor autoverkeer. Deze populaire winkelstraat zou een perfecte locatie zijn voor Swapfiets, maar helaas was daar geen pand beschikbaar. Gelukkig vonden we een andere mooie locatie, niet ver van de beroemde Duomo. Roeland Slagter hielp ook met praktisch zaken. Wat zijn normale openingstijden en hoe zit het met de lokale covid-19 regels? Verder bracht hij ons in contact met lokale organisaties die het fietsen promoten en natuurlijk met wethouder Granelli.’





Flexibele abonnementen ‘Op 14 september werd onze vestiging in Milaan geopend. Consul-generaal Johan Verboom overhandigde de eerste fiets aan wethouder Granelli. Binnen een paar weken kwamen er al honderden aanvragen binnen. Italianen vinden het een interessant concept en komen langs om te vragen wat het precies inhoudt. Als je fiets stuk is, wordt hij meteen gerepareerd – in tegenstelling tot de fietsen die je huurt uit een docking station. Veel Italianen moeten eerst een drempel over om überhaupt te gaan fietsen. Swapfiets biedt een flexibel fietsabonnement aan dat je maandelijks kunt opzeggen. De prijs begint bij 15,90 euro per maand.’

Anders in Italië: e-invoicing ‘Samen met andere Nederlandse bedrijven hopen we de fietscultuur te introduceren in Italië. Tijdens een webinar van BZ deelden we onze ervaringen in Italië. Wij merkten al gauw dat Nederlanders directer zijn. Is een pand nu wel of niet te huur? Soms is het al lastig om antwoord te krijgen op zo’n simpele vraag. Bij de contractonderhandelingen over ons huurpand liepen we aan tegen een taalbarrière, daarom schakelen we lokale mensen in die daarbij kunnen helpen. Wat verder nieuw voor ons is: Italië kent een e-invoicing systeem. Bonnetjes moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen zodat Italianen ze kunnen opslaan in een centraal systeem. Het is fijn als je zulke zaken even kunt toetsen bij het Nederlandse consulaat-generaal. Kloppen deze richtlijnen inderdaad?’

220.000 blauwe banden

‘Internationaal zaken doen is lastig in tijden van corona. In elke stad willen we een lokaal team opbouwen en dat is moeilijk als je er niet naartoe kunt reizen. Naar Londen en Parijs kan ik op dit moment niet. Gelukkig lukt het nog wel om Milaan te bezoeken. Mocht Swapfiets hier een succes worden, dan breiden we uit ons servicegebied uit rondom Milaan. Nu kunnen klanten een abonnement nemen op een stadsfiets, een fiets met zeven versnellingen of een elektrische fiets. Zodra de e-bike een succes is, voegen we elektrische steps en e-scooters toe aan ons assortiment. Op dit moment fietsen 220.000 Europeanen op een Swapfiets. Inmiddels krijgen we aanvragen uit Canada, de Verenigde Staten en Japan. Best gaaf voor een bedrijf dat vijf jaar geleden werd opgericht door drie studenten. We zijn blij met elke kans om uit te breiden, zodat we kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in grote steden.’