Terugblik op de AVVN: ‘Ik krijg er kippenvel van’

De Algemene Vergadering bij de Verenigde Naties (AVVN) vond dit jaar voor het eerst digitaal plaats. Nog stuiterend van de adrenaline blikken Maisha Jansen en Liselot Egmond terug. ‘Nog nooit leefde de vergadering zo aan beide kanten van de oceaan.’

De straten in New York zijn leeg, heel leeg. Waar het voor de ingang van het VN-gebouw normaal gesproken een drukte van belang is, is het op maandag 21 september uitgestorven. Het is een onwerkelijk gevoel: vandaag start de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Voor Liselot Egmond, die op de politieke afdeling van de permanente vertegenwoordiging van Nederland in New York werkt, is het de vierde keer dat ze bij de vergadering is. Nog nooit was de zaal waar het plenaire debat plaatsvindt zo leeg. In plaats van de gebruikelijke speeches start de vergadering met een filmpje en videoboodschappen. Nederland zoomt in op het klimaat, op conflicten en wat er nog moet gebeuren. ‘Koning Willem-Alexander maakt een statement en jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi is steengoed.’ Indrukwekkend, vindt Liselot het filmpje. ‘Ik krijg er kippenvel van.’

Man op een paard De vergadering is geopend. Terwijl Maisha Jansen, coördinator van het mensenrechtencluster bij het ministerie van BZ, de speeches in de middag bekijkt met haar collega’s in Den Haag, is het voor het team van Liselot aan de andere kant van de videoverbinding nog ochtend. Het tijdsverschil met New York bedraagt 7 uur. Aan het eind van de eerste dag verschijnt er een videocompilatie. Uit alle videospeeches zijn opvallende details geknipt. Waarom is er in de achtergrond een fotolijstje te zien van een man op een paard (en wie is die man?). Anderen vallen op door hun accessoires, zoals een enorme hoed. Liselot: ‘Na een lange dag luisteren is zo’n compilatie een luchtige onderbreking.’

Vibes aan de Rijnstraat ‘Dit jaar vindt de AVVN voor het eerst ook plaats in Den Haag’, constateert Maisha al snel. Normaal gesproken stapt de delegatie op het vliegtuig naar New York, alsook de coördinator. Het team dat de vergadering voorbereidt, is op dat moment klaar met zijn werk. Dit jaar zijn de vibes gedurende de hele week ook te voelen in het ministeriegebouw aan de Rijnstraat. Veel ambtenaren werken weliswaar thuis, maar vanuit hier worden de videoboodschappen opgenomen. In de studio vinden de ‘flagshipevents’ van de ministers plaats. Waar de AVVN normaal gesproken iets is voor de missies en delegaties in New York, speelt het nu met name in de hoofdsteden. Maisha: ‘Vanwege de tijdsdruk hebben we in de voorbereidingen een groot beroep moeten doen op het hele ministerie. Er was continu sprake van korte deadlines en werken onder druk. Heel BZ heeft eraan bijgedragen dat het is gelukt.’ Maisha ontvangt mailtjes van collega’s die het leuk vinden dat ze via een dagelijkse nieuwsflits op de hoogte worden gehouden. Ook vanuit de ambasssades over de hele wereld komen enthousiaste reacties.

Spannend: de techniek Aan beide kanten van de oceaan zijn het lange dagen, maar dankzij de goede voorbereidingen loopt het gesmeerd. Het enige wat spannend is, is de techniek. Ministers die niet te verstaan zijn, vertalingen die niet synchroon lopen en verbindingen die wegvallen. Soms is het frustrerend, maar deelnemers begrijpen dat je de techniek niet altijd in de hand hebt. Op het laatste moment kan minister Blok niet bij een event zijn, omdat een eerdere bijeenkomst uitloopt. ‘De plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger in New York springt voor hem in. Dat is teamwork en gaat eigenlijk precies zo op een fysieke bijeenkomst.’

Creatieve videoboodschappen De premiers van verschillende landen doen actief mee aan de side events. Aan deze inhoudelijke sessies vanuit hoofdsteden over de hele wereld doen soms wel 70 landen mee. Minister Blok wil Syrië aansprakelijk stellen voor het schenden van de mensenrechten, wat op veel steun van de Westerse landen kan rekenen. Minister Kaag vraagt samen met Amina Mohammed, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in een filmpje aandacht voor mentale gezondheid bij vredesopbouw. De virtuele events hebben een groot bereik; landelijke media pikken de inhoudelijke boodschap op. De videoboodschap van de Koning met de VN-Jongerenvertegenwoordiger krijgt een eervolle vermelding, Koningin Máxima spreekt op CNN en de videoboodschap van Minister Kaag met YouTube-ster Nikkie Tutorials kan rekenen op applaus in de Algemene Vergadering. ‘Online genereert de AVVN dit jaar misschien nog wel meer media-aandacht’, vermoedt Maisha. ‘Leuk om te zien hoe er is nagedacht over creatieve invulling van deelname op afstand.’