‘Houd contacten met buitenlandse partners warm’

Handelsmissies gaan toch door, maar dan op een virtuele manier. En Nederlandse ondernemers die al over de grens opereren, kunnen met een kickstartvoucher advies inwinnen. Tjerk Opmeer, directeur Internationale Programma’s van RVO, ondersteunt ondernemers in coronatijd.

‘Wat is ervoor nodig om internationale ondernemers te ondersteunen? Meteen vanaf het begin van de coronacrisis kwam RVO in actie, samen met verschillende departementen en partners, om te kijken hoe de grenzen open kunnen blijven voor goederenvervoer. Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we een impulsprogramma opgesteld voor internationale ondernemers die het door de pandemie moeilijk hebben. Dit programma bestaat onder andere uit het delen van kennis en informatie, het organiseren van digitale handelsmissies en events en het geven van advies.’

Beeld: © RVO / RVO Landenpagina's ‘Sinds het begin van de coronacrisis krijgt RVO ontzettend veel vragen. Ondernemers willen weten hoe het precies zit in het land waar ze zaken doen. Daarom hebben we speciale COVID-19 landenpagina’s gemaakt voor de meest populaire landen: Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, China en de Verenigde Staten. Op die pagina’s brengen we in kaart hoe de COVID-19 situatie eruit ziet, welke maatregelen er gelden en of de grenzen nog open zijn.’

Digitale handelsmissies

‘Daarnaast stonden er handelsmissies op de planning. Met ambassades en departementen bedachten we hoe deze toch op een virtuele manier kunnen doorgaan. Op 15 juni opende minister Kaag de eerste digitale handelsmissie naar de Verenigde Staten. Dat was best spannend. Hoe effectief is zo’n digitale handelsmissie? We hebben er veel van geleerd. Er blijken voordelen aan te zitten. In plaats van een week aaneengesloten op reis te zijn, kun je de missie verspreiden over een langere periode en op meerdere momenten sessies organiseren. Een ander voordeel is dat er meer mensen kunnen meedoen. Waar we normaal gesproken vier personen zouden uitnodigen, kun je online bijvoorbeeld in gesprek met tientallen collega’s op de posten. Digitale handelsmissies blijken vooral aan te slaan bij jonge ondernemers met een klein bedrijf.’

Zodra het weer mogelijk is, gaan we digitale handelsmissies combineren met fysieke bijeenkomsten. Voor veel ondernemers en klanten is het prettig om elkaar in de ogen te kijken voordat ze een contract sluiten. Als je naar een ver land reist om bedrijven te bezoeken, dan wil je ter plekke ook concrete stappen zetten. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst digitale sessies blijven organiseren voorafgaand aan de handelsmissie, zodat ondernemers die in het vliegtuig stappen zeker weten dat ze hun doelen gaan bereiken.’

Kickstartvoucher voor advies

‘Ook Nederlandse bedrijven die al een tijdje in het buitenland opereren, lopen door de coronacrisis tegen bepaalde zaken aan. Hoe kunnen ze zich herpositioneren op de nieuwe markt, welke stappen kunnen ze zetten om productieketens te verleggen? En is het slim om zaken te doen in dezelfde markt of is het beter om je te richten op een andere markt? Voor ervaren ondernemers lanceerden we de kickstartvoucher, waarmee ondernemers 80 procent korting krijgen op de inhuur van extern advies.’ Inmiddels maakten 100 ondernemers gebruik van de kickstartvoucher.

Nieuwe markten

‘Daarnaast raad ik alle ondernemers aan om contacten met buitenlandse partners warm te houden, ook al werk je vanuit huis. Wees je ervan bewust dat de economie gewoon doordraait, ondanks de beperkingen. Sluit jezelf niet op binnen vier muren, maar kijk wat de COVID-19 crisis betekent voor je productieketen. Is het nog steeds slim om afhankelijk te zijn van veel verschillende landen? Of is het raadzaam om nabij geleden gebieden te verkennen, zoals het oostelijk deel van de Europese Unie? Misschien iets duurder dan Zuidoost-Azië, maar wellicht biedt het andere voordelen. Zorg ervoor dat je geïnformeerd bent en nadenkt over nieuwe markten.’