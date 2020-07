Virtuele diplomaten in de Emiraten: 'nu is het moment om te ondernemen'

De coronapandemie stelt ondernemers wereldwijd voor grote uitdagingen, zo ook in de Verenigde Arabische Emiraten. Zo'n 90% van het voedsel wordt geïmporteerd. Nu de crisis dat moeilijk maakt, is het land op zoek naar betrouwbare leveranciers en innovatieve oplossingen om zelf voedsel te produceren. ‘Juist nu is het moment om met Nederlandse ondernemers aan duurzame oplossingen te werken'.

© Certhon De relatie tussen de VAE en Nederland is van oudsher sterk. ‘Met een handelsvolume van ongeveer $8 miljard per jaar is de VAE een belangrijke handelspartner van Nederland in de regio. Het is daarom belangrijk om in de huidige crisis het contact warm te houden,’ vertelt ambassadeur Lody Embrechts vanuit zijn standplaats in Abu Dhabi. ‘Hoewel virtuele gesprekken persoonlijk contact niet kunnen vervangen, bieden ze toch een manier om te informeren, in contact te blijven en bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden’

Virtuele gesprekken

Om Nederland op de kaart te houden, gebruiken de Nederlandse Ambassade in Abu Dhabi en het ministerie in Den Haag de telefoon en de computer. Peter Potman, plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen en zijn counterpart in de VAE bespraken virtueel de gevolgen van Covid-19 en het “hoe verder” van de economische samenwerking tussen beide landen. Ook de ambassadeur van de VAE in Nederland en de Nederlandse ambassadeur in VAE waren erbij.

'Het zelf telen van voedsel is een goede manier om minder afhankelijk te worden. Daarom wordt er geëxperimenteerd met een Nederlands waterbesparend kassysteem in het midden van de woestijn’, vertelt Lody Embrechts.

Tuinbouw in de woestijn

Aan het kassysteem in de woestijn van de Emiraten wordt hard gewerkt door het Nederlandse familiebedrijf Certhon. ‘Wij ontwikkelen duurzame tuinbouwoplossingen, om in het woestijngebied groenten te kunnen telen,’ vertelt Damion Schwarzkachel, Consulting Engineer bij Certhon. ‘De VAE worden belast met overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, een snelle bevolkingsgroei en een aanhoudende temperatuurstijging. Hierdoor is het bijna onmogelijk om het hele jaar door voedsel te verbouwen’.

© Certhon In augustus 2018 begon Certhon met de introductie van hun technologieën in de woestijn van Abu Dhabi. Daar werd bijna één hectare semi-gesloten kas voor de productie van tomaten gebouwd. Eind 2020 zal de productie van verse tomaten van het verticale landbouwbedrijf Madar Farms in de eerste commerciële indoor farm van de VAE van start gaan, compleet ontwikkeld door Certhon. Alle producten zullen voor lokaal gebruik in de VAE worden verkocht. Het zijn belangrijke stappen: lokale productie van verse en gezonde groenten met duurzaam gebruik van water, energie en grondstoffen. ‘’Certhon heeft met hun wereldwijde ervaring, kennis en technische innovaties geholpen om voedselzekerheid in de Golfregio een stap dichterbij te brengen. Deze tuinbouwoplossingen zijn een goed voorbeeld van wat de Nederlandse tuinbouw wereldwijd te bieden heeft'', aldus Lody Embrechts.

© Certhon

Nederlandse deelname aan EXPO 2020

Tijdens de EXPO 2020 in Dubai biedt Nederland een platform aan Nederlandse ondernemers die zich internationaal willen profileren. Samenwerken en kennisdelen op gebied van water, energie en voedsel dragen bij aan voedselzekerheid en een duurzame toekomst. Met het Nederlandse Paviljoen, dat in essentie een biotoop is, laat Nederland het belang zien van samenwerken en het verbinden van innovaties.