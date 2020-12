‘De mentale gezondheid van collega’s is geen moment uit het oog verloren’

De impact van het coronavirus op werk en privéleven is groot. ‘Met ouders en twee studerende kinderen in Nederland, de lockdown en de strenge quarantainemaatregelen die tot voor kort in Zwitserland van kracht waren, is het lastig om elkaar te zien’, vertelt Vera Duin, communicatiemedewerker van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties (VN) en internationale organisaties in Genève. ‘Maar het bereik van ons werk is groter geworden.’

‘Met ons team zorgen we dat de Nederlandse standpunten worden meegenomen in de multilaterale discussies, en vertegenwoordigen we de Nederlandse belangen. Dit ondersteun en versterk ik door de strategische inzet van onze communicatiekanalen, waaronder social media - via Twitter en Facebook. Door agendasetting, interesse creëren voor Nederlandse prioriteiten en natuurlijk het continue profileren van Nederland op belangrijke onderwerpen en kernwaarden. Zo creëren we samen impact.’

‘Mijn man en ik werken al sinds 1997 in het buitenland. Onze dochter en zoon zijn grotendeels opgegroeid in Zwitserland. Hebben nooit in Nederland gewoond. We hebben hen wel de Nederlandse taal en cultuur bijgebracht. De liefde voor Nederland is kennelijk goed aangekomen want ze zijn in Delft en Rotterdam gaan studeren.’

Steunen op afstand

‘In normale tijden reis je in een paar uurtjes van Genève naar Nederland. Tijdens de lockdown kon dat niet. Dan voel je je toch een beetje opgesloten in je land en is Nederland opeens ver. In augustus ging mijn zoon in Rotterdam studeren en voor het eerst op kamers. Toen hadden we niet bedacht dat het zo lang zou duren voordat we elkaar weer konden zien. Zijn introductietijd bij de opleiding en studentenvereniging vond grotendeels online plaats. Ook de colleges en tentamens worden online aangeboden. Gelukkig woont hij in een super gezellig studentenhuis. Maar midden in zijn eerste tentamenweek bleek een huisgenoot corona te hebben en de andere huisgenoten symptomen. Paniek natuurlijk! Moest hij opeens voor iedereen boodschappen doen, koken, extra schoonmaken en allemaal in quarantaine. Maar uiteindelijk is niemand verder besmet geraakt gelukkig. Dat is allemaal best pittig. En ook voor ons als ouders omdat we hem alleen op afstand kunnen steunen.’

Groter bereik, aanwezigheid ministers en ondersteuning Den Haag

‘Het team van de PV bij de VN in Genève zet zich in voor mensenrechten, wapenbeheersing, handel en economie, gezondheid en humanitaire zaken. We werken hiervoor samen met missies van vele landen en internationale organisaties die hier hun hoofdkantoor hebben, zoals het Internationale Rode Kruis, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De maatregelen om het coronavirus in te dammen, zoals reisbeperkingen, hebben invloed op ons werk. Diplomaten kunnen elkaar niet meer in de wandelgangen ontmoeten. En conferenties waar delegaties samenkomen, vinden niet of alleen op zeer kleine schaal plaats. Ons werk speelt zich sinds nu grotendeels online af.’

‘Dit heeft als voordeel dat iedereen kan inbellen. Wij hebben nu soms online bijeenkomsten met deelnemers uit de hele wereld. Het bereik van ons werk is daardoor groter geworden. Het is ook voor ministers Blok en Kaag eenvoudiger om deel te nemen met een videoboodschap of door in te bellen. Op mijn eigen werkzaamheden heeft corona ook impact. De cultuuromslag die al gaande was, namelijk die van het besef dat communiceren via sociale media hoort bij moderne diplomatie, is in een versnelling gekomen.’

‘Een mooi voorbeeld hiervan is de videoboodschap van VN Goodwill Ambassador Nikkie de Jager, bekend van @NikkieTutorials. Voor de Mensenrechtenraad stond genderidentiteit op de agenda. We hebben haar gevraagd een filmpje op te nemen waarin ze spreekt vanuit haar eigen ervaringen over genderidentiteit. Zij sprak zich uit over een standpunt waar Nederland zich hard voor maakt. Heel persoonlijk. Een krachtige boodschap met groot bereik.’

Luisteren naar elkaars verhalen

‘Begin oktober, toen de coronacijfers nog heel redelijk waren, kwam het team bij elkaar. Om te luisteren naar elkaars verhalen. Iedereen heeft het afgelopen jaar zorgen gehad. En ieders zorgen zijn anders. Zo zijn er collega’s met kinderen die weken niet naar school konden waardoor het lastig was om overdag rustig te werken. Andere collega’s die alleen wonen vonden het juist heel erg stil worden. Terugkijkend op deze bijeenkomst was er geen sprake van social distancing, maar van social connection! Met 1,5 meter physical distancing voor de veiligheid.’

Stekje plus boodschap

‘De mentale gezondheid van collega’s is tijdens de coronacrisis geen moment uit het oog verloren. Onze ambassadeur, Monique van Daalen, heeft hier een grote rol in gespeeld. Hartverwarmend was het bijvoorbeeld dat zij iedereen heeft verrast met een stekje op het bureau. Bij dit stekje zat een prachtige tekst. De tekst beschreef de metafoor dat ons werk bij de VN bestaat uit het planten van stekjes met de Nederlandse boodschap. En dat die stekjes uitgroeien tot iets groters.’

Na de feestdagen

‘Ons 25-koppig team gaat na de feestdagen, als de Zwitserse regels het dan toelaten, per team weer een dag per week naar kantoor. De werkplek is al coronaproof. Er is bewegwijzering aangebracht en iedereen heeft een eigen werkruimte. Ik zie erg naar dat moment uit. Om samen weer stekjes te gaan planten en Nederland op de kaart te zetten.’