Satellietdata voor ondernemende peperboeren

‘Hier in Nederland zetten we ons in om onze CO2-uitstoot te beperken en te compenseren,’ vertelt Directeur duurzaamheid Marianne van Keep. ‘Maar onze partners, de boeren in de landen van oorsprong, die willen we ook helpen om duurzamer te ondernemen.’

Afstand overbruggen

‘Tussen ons en de boeren die de specerijen telen, zit letterlijk en figuurlijk een grote afstand. Er zitten heel wat schakels tussen het potje peper dat je hier in de supermarkt koopt en het veld in Indonesië waar de peperstruiken staan. Hoe overbrug je als bedrijf die afstand, als je met de boeren wilt samenwerken voor een beter klimaat? Die vraag hield me al lang bezig. Het was me duidelijk dat daarbij een belangrijke rol was weggelegd voor nieuwe technologie. Om makkelijker en efficiënter te kunnen communiceren én produceren. Maar op welke manier dat moest gaan, dat wist ik nog niet.’