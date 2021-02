Duurzame mode: ook dat is het terrein van Buitenlandse Zaken

Ministeries

Beeld: © Better Work Bangladesh / Better Work Bangladesh

1. Wat ambassades in modehoofdsteden doen

Steden als Parijs en Milaan staan bekend om mode. De Nederlandse ambassades en consulaten in deze landen laten zien waar Nederland sterk in is: het ontwikkelen van nieuwe materialen en design. Het Nederlandse consulaat-generaal in Milaan probeert Italiaanse textielbedrijven te koppelen aan Nederlandse ontwerpers, zodat ondernemers in beide landen elkaar kunnen aanvullen op het gebied van ondernemersgeest, kwaliteit en ambacht. Waar Italië een lange traditie kent op het gebied van prachtige stoffen, staan Nederlandse ontwerpers bekend om hun creativiteit.



Het consulaat-generaal in Milaan zorgt ervoor dat Nederlandse ontwerpers een platform krijgen op belangrijke Milanese modebeurzen, in de hoop dat dat meer business oplevert voor Nederlandse ondernemers. Maar dan wel op een maatschappelijk verantwoorde manier, want dat vindt Nederland belangrijk. In samenwerking met een Italiaanse partner organiseert het consulaat-generaal masterclasses ‘Out of Fashion’ over ethisch en verantwoord ondernemen in de kledingindustrie. In de tweede helft van maart 2021 volgt er een webinar over Duurzame mode en textiel.



Stoffen uit sinaasappelschillen

Ook interessant: de ontwikkeling van nieuwe, natuurlijke grondstoffen is in opkomst in Italië. Het bedrijf Orange Fiber maakt bijvoorbeeld nieuwe stoffen uit sinaasappelschillen. En in het Como-district, de zijdestreek, combineren jonge ondernemers de oude zijdetraditie met de duurzaamheidswensen van nu. Het bedrijf Nido di Seta in Zuid-Italië heeft het hele zijdeproces in eigen hand: van de zorg voor de moerbeiplanten en de zijderupsen tot het spinnen van zijdedraad. Lokale ambachtslieden kleuren de draad met natuurlijke kleurstoffen uit de regio, zoals grapefruit, rode ui en wortel.

Tijdens de handelsmissie naar Italië was te zien hoe Italiaanse textiel en Nederlandse vormgeving samenkomen. Minister Kaag bracht een digitaal bezoek aan Prato, de textielregio in Toscane waar sinds decennia ook oude kleding wordt gerecycled. De minister mocht een jas dragen van gerecyclede grondstoffen – een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een Italiaanse duurzame textielproducent en een Nederlandse ontwerper.