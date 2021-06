Ministeries

‘Jordanië moet vaak koorddansen, maar het is een stabiele partner’

Voor de buitenwereld is Jordanië een baken van rust in het verder vaak onrustige Midden-Oosten. Dat betekent volgens Dolf Hogewoning niet dat het land, en de internationale gemeenschap, achterover kunnen leunen. ‘Jordanië kent uitdagingen op verschillende fronten’, vertelt de Tijdelijk Zaakgelastigde vanuit de hoofdstad Amman.

Aan welke opgaven werken Nederland en Jordanië samen? ‘Het werken aan vrede en veiligheid is een van de belangrijkste gezamenlijke opgaven. Jordanië is een stabiel land in een onstabiele regio. De stabiliteit staat onder druk door verschillende geopolitieke ontwikkelingen. Zo telt Jordanië nu bijvoorbeeld anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen dankzij de burgeroorlog in dat buurland. Anderhalf miljoen vluchtelingen bovenop een bevolking van negen miljoen; dat vraagt om een enorme inspanning van de Jordaanse overheid om sociaal-economisch te bolwerken. Nederland ondersteunt Jordanië daarbij.’ ‘Ook het Israëlisch-Palestijns conflict zorgt voor spanningen. Jordanië telt miljoenen Palestijnse vluchtelingen, heeft Israël in 1994 als staat erkend en is gebaat bij vreedzame diplomatieke betrekkingen. Het is dus vaak koorddansen voor de regering om zowel de belangen van de eigen bevolking te dienen als de gevolgen van externe crises te managen. Desondanks blijft het land een stabiele partner voor het Westen.’

Wat zijn de grootste opgaven waar Jordanië voor staat?

‘De Syrische vluchtelingencrisis is een hele grote opgave. Hoe zorg je er als regering voor dat die anderhalf miljoen mensen een menswaardig bestaan krijgen terwijl je eigen middelen niet onuitputtelijk zijn? Dit is niet alleen vanwege humanitaire gronden een dringende zaak, maar ook een veiligheidsvraagstuk. Grote groepen jongeren in kampen en arme delen van Amman zitten namelijk in een uitzichtloze situatie waardoor radicalisering op de loer ligt.’

‘Nederland heeft sinds 2018 met een bedrag van 200 miljoen euro een van de grootste internationale samenwerkingsprogramma’s met Jordanië voor de opvang van vluchtelingen in de regio. Met deze steun levert Nederland onder andere een bijdrage aan onderwijs en werkgelegenheid, voor zowel vluchtelingen als voor kwetsbare gastgemeenschappen. Dit bevordert de stabiliteit in de regio.’

Werkt Nederland met andere Europese landen samen in Jordanië om de vrede en veiligheid in de regio te vergroten?

‘Ja, dat gebeurt doorlopend. Op dit moment werken wij zij aan zij met de Belgen binnen de anti-ISIS coalitie. Nederlandse militairen dragen op dit moment zorg voor de bewaking en beveiliging van Belgische F16-piloten die hier op een luchtmachtbasis gestationeerd zijn. Toen Nederland hier nog vloog met F16’s werden wij door de Belgen beveiligd.’

Wordt naast het werken aan vrede en veiligheid nog op andere terreinen met Jordanië samengewerkt? ‘Absoluut. Nederland werkt intensief samen met de Jordaniërs in projecten op het gebied van water, landbouw en duurzaamheid. Jordanië staat wereldwijd op plaats twee in het rijtje van meest waterschaarse landen. De ambassade in Amman werkt intensief samen met de landbouwattaché in Cairo, Egypte, om publieke en private partijen uit Nederland en Jordanië bij elkaar te brengen om deze projecten van de grond te krijgen.’

Kun je een voorbeeld noemen van een project op het gebied van water?

‘Een concreet voorbeeld is het Water Operators' Partnership. Dit project draagt bij aan betere sanitatie en schoon, voldoende en veilig drinkwater voor bijna drie miljoen Jordaniërs in het noorden van het land. Het project bestaat uit een samenwerking tussen Wereld Waternet, opgericht op initiatief van Waternet, het waterbedrijf van Amsterdam, en Yarmouk Water Company (YWC), een van de drie waterbedrijven in Jordanië.’

Is Jordanië een interessante markt voor het Nederlandse bedrijfsleven?

‘Jordanië biedt zeker zakelijke kansen, maar wel voor specifieke sectoren. Met 10 miljoen inwoners, die gemiddeld een jaarlijks inkomen hebben van zo’n vierduizend euro, is het land voor exporteurs van goederen vooral interessant als stabiele regionale ‘stepping stone’. Voor instellingen en consultants met kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid, water, land- en tuinbouw en zonne- en windenergie zijn goede kansen om met Jordaanse private en publieke partijen samen te werken.’

Heb je een voorbeeld van een Nederlandse onderneming die dankzij de ambassade voet aan de grond in Jordanië heeft gekregen?

‘Vliegtuigmaatschappij Transavia is een letterlijk voorbeeld van een onderneming die hier ‘geland’ is. De ambassade heeft de vliegtuigmaatschappij een tijd geleden uitgenodigd om Jordanië te overwegen als nieuwe bestemming. Vervolgens hebben we ze geholpen bij het oplossen van allerlei – deels zeer complexe – administratieve problemen tijdens het registratieproces. Hiervoor hebben we intensief gebruik gemaakt van onze relaties met relevante ministeries.’

‘Met succes, uiteindelijk kwam de eerste vlucht volgens planning binnen. Dit is geweldig voor Transavia, maar ook voor Jordanië omdat er veel toeristen werden ingevlogen. Veel rugzaktoeristen, voor wie een vlucht naar Jordanië eerder nog te duur was, konden zich een bezoek nu wel veroorloven. Helaas heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid. Hopelijk worden de vluchten snel hervat.’

Jij bent tot en met de zomer tijdelijk zaakgelastigde in Jordanië. Wat ga je straks doen?

‘Ik maak deel uit van de flexpool van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit die pool word je als diplomaat uitgezonden naar landen als daar tijdelijk iemand nodig is. Zo ben ik hier ook terechtgekomen. Ik heb er vrede mee om de post deze zomer over te dragen. Jordanië is een fantastisch land om te werken. En het team van de ambassade staat als een huis.’

‘Het is een land waar veel bij elkaar komt. Je werkt natuurlijk samen met de Jordaniërs, maar ook binnen andere verbanden met onder andere Defensie, de Europese Unie, de Verenigde Naties en NGO’s. De nieuwe ambassadeur wacht een prachtige post.’