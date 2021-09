‘Handelsmissies zijn belangrijk voor contacten en nieuwe orders’

Ministeries

Van Eck ging drie keer eerder op handelsmissie, met wisselend succes. ‘Meestal levert het een order op of interessante contacten. Voor kleinere bedrijven zijn handelsmissies belangrijke mogelijkheden.’ Dat het virtueel is maakt Van Eck niet zoveel uit. ‘Het voordeel is dat het minder tijd kost, het nadeel dat je het informele contact mist.’

De virtuele handelsmissie is voorbereid met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Van Eck heeft aangegeven welke partijen en bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk hij graag wil spreken. Verder heeft hij het profiel van zijn eigen bedrijf geüpload. De directeur is erg te spreken over de organisatie. ‘Sowieso zijn de handelsmissies waar ik aan heb deelgenomen erg goed en professioneel van opzet. De organisatie, ondersteuning en de voorbereiding zijn erg goed, zowel vanuit RVO als het ministerie van Buitenlandse Zaken.’

Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken / MEP

Brexit en corona

De Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk niet minder interessant gemaakt voor Nederlandse bedrijven. Van Eck: ‘Het is meer gedoe, er is meer papierwerk bijvoorbeeld, maar het is voor ons bedrijf nog te overzien. Het vervelendst momenteel zijn de verschillen in corona-maatregelen met Europa. We hebben volgende maand een presentatie in het noorden van Engeland, maar zelfs onze lokale partner heeft geen idee of die door kan gaan.’

Van Eck zou ook Brits bedrijven willen aanmoedigen om deel te nemen aan de missie. ‘Het is een unieke gelegenheid om in een tweetal dagen kennis te maken met de gehele branche. Dit leidt altijd tot nieuwe contacten, kansen en samenwerkingen. Bovendien komen er tijdens gesprekken ook altijd kansen in de Nederlandse markt naar voren.’