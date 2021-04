Ministeries

Nederlandse technologie zorgt voor voedsel in de woestijn

Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn beide klein, gericht op internationale handel en innovatief. Ambassadeur Lody Embrechts vertelt welke kansen onze overeenkomsten én onze verschillen bieden om samen te werken.

Wat moeten we weten over de VAE? ‘Het is goed om te beseffen dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) pas ongeveer vijftig jaar bestaan. Ze ontwikkelden woestijngebied in die korte tijd tot hypermoderne megasteden met wereldwijde invloed. Die gedrevenheid is overal in terug te zien: de mensen hier zijn over het algemeen ruimdenkend en vooruitstrevend. Ze hebben een duidelijk toekomstbeeld en leren graag van anderen. Vooral als het gaat om duurzaamheid, innovatie en tolerantie, zaken die hier hoog in het vaandel staan.’

Waarin verschillen de bekendste emiraten Dubai en Abu Dhabi?

‘De VAE bestaat uit zeven emiraten: Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubai, Ras al-Khaimah en Umm al-Qaiwain. Er zijn tussen de 7000 en de 8000 Nederlanders en 340 à 350 bedrijven gevestigd. Het grootste deel in Dubai, het handelscentrum van de regio. Daar vind je de grote handelsbeurzen, hotels, toeristen en grote sportevenementen. Abu Dhabi is de stad van de overheid en de olie- en gasbedrijven. Net iets rustiger dan Dubai, maar wel duidelijk op de kaart gezet.’

Welke uitdagingen zijn er in de VAE?

‘De VAE lijken op Nederland, ook zij hebben zich opgebouwd door hun grondstoffen. Nederland deed dat met aardgas, de VAE met de handel in olie. Nu zien we wereldwijd de verschuiving richting een duurzame toekomst. Daarom ontwikkelen de VAE zich nu graag op dat gebied.

De VAE willen ook meer divers worden wat betreft inkomsten. Om ervoor te zorgen dat ze in een crisis minder kwetsbaar zijn. Neem Dubai: hier bleven tijdens de pandemie opeens de toeristen weg en daarmee een groot stuk van het inkomen.

Op het gebied van voedsel geldt dezelfde kwetsbaarheid: tachtig procent van het voedsel in de VAE komt uit het buitenland. Als er niet gevlogen kan worden, bijvoorbeeld tijdens een pandemie, is er te weinig voedsel. Om dat te voorkomen, zorgen de VAE er nu voor dat ze in de toekomst hun eigen voedsel kunnen produceren.’

Waar zitten de kansen voor Nederland in deze uitdagingen?

‘Als ambassade kijken we naar wat dit land nodig heeft. Daarin zoeken we kansen om met onze kennis en innovatie op aan te kunnen sluiten. Daarmee benaderen het consulaat en wij de autoriteiten en de grote spelers hierover.

Neem die voedselzekerheid: Nederland is daar goed in. Het is het tweede land in de wereld als het gaat om voedselexport. Het lukt om op een relatief klein oppervlak enorm veel te verbouwen en dat levert nuttige kennis op. Met die kennis kan Nederland met kennisinstellingen en bedrijven aansluiten op de behoefte in de VAE. Bijvoorbeeld door ze aan de universiteit van Wageningen te koppelen. Samen met de VAE kunnen Nederlandse bedrijven ook goede vorderingen maken met duurzame innovaties op Landbouwgebied, zoals smart farming. Smart farming is een techniek waar zaken als 4G, satellietbeelden, drones, webapplicaties, etc. worden ingezet. Met gebruik van deze technologie verbouwen bedrijven uit de VAE en Nederland zelfs voedsel in een kas in de woestijn. Tijdens de EXPO 2020 die nu in oktober 2021 plaatsvindt demonstreren we enkele Nederlandse innovaties.’

Op welke manieren werken beide landen al samen?

`Naast landbouw doet Nederland ook aan bodemonderzoek in de VAE. Toen het bedrijf Van Oord het bekende palmeiland maakte, ging het niet simpelweg om zandstorten. Maar ook om kennis van zeestromen en het milieu.

Nederlandse bedrijven helpen hier ook met waterbehandeling om schoon drink- en oppervlaktewater te maken. Dat levert soms nuttige technologieën op. Door samen te werken met Nederlandse kennisinstellingen ontwikkelden bedrijven hier technologie om algengroei tegen te gaan. Daarmee kunnen ze meren gezond houden, wat goed is voor vissen en vogels.

Ook op andere gebieden is Nederland actief: Bert van Marwijk is hier bondscoach; Ajax zet een sportopleiding op in Sharjah; het Concertgebouworkest is hier populair en ook Martin Garrix is hier actief. Het mag duidelijk zijn: de VAE bieden veel kansen en wij hebben hier zeker wat te brengen.’

Wat doet de ambassade op het gebied van mensenrechten?

‘In de hele regio, inclusief delen van Afrika, zijn veel Nederlandse bedrijven actief. De ambassade heeft allereerst de taak om deze bedrijven goed in te lichten over hoe ze zich behoren te gedragen op het gebied van arbeid en mensenrechten.

We praten ook over deze zaken met de mensen hier. Je kan dan goed zien dat de plaatselijke autoriteiten hard werken aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie en de democratische processen. Daarvoor praten ze zelfs met Nationaal Rapporteur Mensenhandel.’

Wat gaat de ambassade in de toekomst nog meer doen?

‘Nederland heeft qua onderwijs veel kennis in huis die hier te gebruiken is. Daar doen we nog niet genoeg mee, wat mij betreft. Het gaat dan vooral om landbouw op hbo- en wo-niveau. We zijn in de VAE al goed bezig en landbouwonderwijs biedt kansen voor een bredere positionering.’