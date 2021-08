Amsterdamse KLABU maakt sport toegankelijk in vluchtelingenkampen

Ministeries

Jan van Hövell richt met zijn Amsterdamse humanitaire sportmerk KLABU sportclubs op in vluchtelingenkampen. KLABU betekent ‘club’ in het Swahili en wordt gerund door de lokale gemeenschap. Het eerste project in Kenia is inmiddels gelanceerd. In samenwerking met voetbalclub Paris Saint-Germain wordt nu gewerkt aan een sportclub in Bangladesh. De ambitie is om binnen tien jaar wereldwijd 500.000 vluchtelingen aan het sporten en spelen te krijgen. ‘Er zijn mensen met een lichamelijke beperking die graag langskomen om te schaken of om met elkaar te praten. Dat is niet iets wat vanzelfsprekend is in zo’n kamp.’

De sporten die aangeboden worden, hangen af van de lokale populariteit. ‘We passen aan naar de vraag’, vertelt Jan. In Kenia was er bijvoorbeeld vraag onder de meisjes om yoga te doen. In het kamp is er nu iemand uit Uganda die yogalessen gaat verzorgen. ‘We willen ons niet vastbinden aan een sport, maar kijken waar behoefte aan is en waarmee we verschil kunnen maken.’

Het idee is ontstaan toen Jan als stagiair voor de UNHCR werkte in vluchtelingenkamp Buduburam, Ghana. ‘Tijdens mijn stage zag ik hoeveel jonge mensen en hoe weinig mogelijkheden er in het vluchtelingenkamp waren. Tegelijkertijd was er veel talent en potentie aanwezig.’

Beeld: © KLABU / KLABU

In zo’n kamp zijn vaak veel verschillende nationaliteiten te vinden. Dat zijn volgens Jan mensen die niet noodzakelijkerwijs graag met elkaar in een kamp zouden willen zitten. Juist door te sporten leren zij elkaar kennen en ontstaan er vriendschappen. Er is een grote vraag naar simpele afleiding, maar daar zijn weinig mogelijkheden voor. ‘Je woont daar in een soort niemandsland waar niet gewerkt mag worden. Dan verval je, zeker als jongere, snel in dingen waar je niet in wil zitten. Die negativiteit wordt doorbroken door te sporten’, vervolgt hij. ‘Er was een jongen die mij vertelde: als ik sport, dan ben ik daarna lekker moe en minder bezig met na te denken over alle moeilijke dingen in het leven.’

De club die KLABU bouwt is meer dan alleen om te sporten. Het is ook een zeldzame, positieve plek in een vluchtelingenkamp die mensen bij elkaar brengt. ‘Er zijn mensen met een lichamelijke beperking die graag langskomen om te schaken of om met elkaar te praten. KLABU zorgt dus ook los van sport voor veel vreugde in de community. Dat is niet iets wat vanzelfsprekend is in zo’n kamp, waar weinig initiatieven verder gaan dan het hoogst nodige om te kunnen overleven.’

In Kenia is het grootste gedeelte van de bevolking jonger dan 18 jaar. In dat vluchtelingenkamp verblijven bijna 40.000 mensen. Je ziet overal om je heen kinderen. KLABU richt zich voornamelijk op jongens en meisjes tot 25 jaar. Volgens Jan blijft het een uitdaging om in sommige landen meisjes mee te laten doen. ‘Daarom meten we welke wensen er zijn en hoe we daarop kunnen inspelen.'