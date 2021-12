Ministeries

Dit wist je (waarschijnlijk) nog niet over de Mensenrechtentulp

Ieder jaar reikt het ministerie van Buitenlandse Zaken de Mensenrechtentulp uit. Een prijs waarmee we verdedigers van mensenrechten wereldwijd steunen in hun werk. Wie zijn deze mensenrechtenverdedigers? En wat maakt deze prijs zo belangrijk? Eduard Nazarski, voorzitter van de jury, legt het je uit.

Maar eerst zetten we een stapje terug. Mensenrechten zijn er voor iedereen. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Ieder mens wil worden geaccepteerd. Veilig over straat lopen. Naar werk kunnen of naar school mogen. Maar dat is niet overal vanzelfsprekend. Daarom zet het ministerie van Buitenlandse Zaken zich wereldwijd in voor mensenrechten. En het werk van mensenrechtenverdedigers speelt daarbij een belangrijke rol.

Wereldwijde verdedigers van mensenrechten

“Mensenrechtenverdedigers zijn personen die opstaan tegen onrecht, vaak in hun directe omgeving,” vertelt Eduard Nazarski, voormalig directeur van Amnesty International Nederland. Dit jaar is hij juryvoorzitter van de Mensenrechtentulp. “Mensenrechtenverdedigers staan dus vaak aan de frontlinie. Daarmee lopen ze gevaar om te worden bedreigd, opgesloten of toegetakeld. Door hun overheid of anderen die het niet met hen eens zijn. We hebben het dus over ontzettend dappere mensen die onze steun verdienen. En de Mensenrechtentulp is een belangrijke manier waarmee de Nederlandse regering die steun uitdrukt.”

“Hoe hopeloos en wreed zou de wereld zijn zonder mensenrechten? Zonder afspraken tussen staten en mensen over hoe we ons tegenover elkaar gedragen?”

100.000 euro voor de winnaar van de Mensenrechtentulp

De winnaar van de Mensenrechtentulp ontvangt een tulpvormig bronzen beeld – en een bedrag van 100.000 euro, waarmee de winnaar het mensenrechtenwerk verder kan uitbreiden. Om nog meer mensen, op meer plekken te bereiken. Zo gebruikt Lilit Martirosyan, de winnaar uit 2020, het prijzengeld voor het openen van een gemeenschapscentrum voor transgenders en sekswerkers.

“Met het geldbedrag kan een persoon of organisatie een groot verschil maken,” vertelt Nazarski. “Maar ook de aandacht is belangrijk, voor alle kandidaten. Daarmee laat de Nederlandse regering zien oog te hebben voor mensenrechten, ook in andere landen. Daarom hoop ik dat Buitenlandse Zaken via de ambassades contact blijft houden met deze mensenrechtenverdedigers, en hen op alle mogelijke manieren blijft steunen.”

Benieuwd naar de andere manieren waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken zich inzet voor mensenrechten wereldwijd? Lees het in de Mensenrechtenrapportage 2020 >>

De jury van de Mensenrechtentulp

Naast Eduard Nazarski zitten dit jaar ook in de jury: Jacobine Geel (voorzitter voor het College voor de Rechten van de Mens en NCRV-presentator), Zohra Moosa (directeur van Mama Cash), Danielle Hirsch (directeur van milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS) en Antoine Buyse (hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten). Ook Bahia Tahzib-Lie (ambassadeur mensenrechten) zit in de jury, maar stemt niet mee.

Waar de jury naar kijkt? “De verwachte impact van het werk is erg belangrijk,” legt Nazarski uit. “Maar we gaan ook na of de kandidaten belemmerd worden in het bereiken van hun doelen. En ten slotte of ze problemen in hun eentje proberen op te lossen, of daadwerkelijk bruggen bouwen. Want hoe meer verbinding je zoekt met de rest van de samenleving, hoe groter het verschil is dat je kunt maken. En des te groter de kans is dat je structurele veranderingen in gang kunt zetten.”

2021: de genomineerden voor de Mensenrechtentulp

Er zijn nog drie kanshebbers voor de Mensenrechtentulp 2021. Lees verder voor hun bijzondere verhalen. De winnaar wordt op 6 december bekendgemaakt.

Nicholas Opiyo Hij groeide op in de oorlog tussen het Oegandese leger en de Lord’s Resistance Army. Nu maakt hij zich als advocaat sterk voor mensenrechten. Ondertussen wordt hij bedreigd, afgeluisterd en gevolgd. Lees het verhaal van Nicholas Opiyo >>

Mari Davtyan In Rusland komt de politie bij huiselijk geweld niet altijd in actie. Soms heeft dat gruwelijke gevolgen. Al jaren springt advocate Mari Davtyan in de bres voor de rechten van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Lees het verhaal van Mari Davtyan >>

Nunca Más Nadat een centrum voor mensenrechten in Nicaragua met veel geweld werd gesloten, moesten de mensen die daar werkten het land uitvluchten. Samen richtten ze Nunca Más op. Ondanks talloze tegenslagen blijft de organisatie vechten voor de mensenrechten in Nicaragua. Lees het verhaal van Nunca Más >>