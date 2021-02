‘Ook de Iraakse president vroeg naar die Nederlandse corona-tafels’

Ministeries

Wonen onder een dak dat bescherming biedt tegen mortieren. Douche en toilet delen met collega’s. De enige plek voor jezelf is 3 bij 4 meter groot en hier staat ook een bed. Omstandigheden waar niet iedereen meteen enthousiast van wordt, maar dat geldt niet voor Michel Rentenaar (58), de Nederlandse ambassadeur in Irak. ‘Bagdad stond bovenaan mijn lijstje. Het diplomatieke werk van Nederland heeft hier echt impact.’

Waarom heeft Nederland een ambassade in een land als Irak?

‘Een veilig en welvarend Irak is niet alleen goed voor Irak, maar ook voor ons. Het is een buurland van Europa met 40 miljoen inwoners. Als hier oorlog is, merken we dat in Nederland ook doordat er vluchtelingen komen. Als het hier goed gaat, zijn er kansen voor bijvoorbeeld Iraakse en Nederlandse ondernemers om samen te werken.’

Wat zijn de speerpunten van het Nederlandse buitenlandbeleid in Irak?

‘In het beleid staan vier onderwerpen centraal: veiligheid, mensenrechten, migratie en werk en inkomen. Op het gebied van veiligheid werkt het Nederlandse leger bijvoorbeeld samen met de Irakezen om IS te bestrijden door Iraakse troepen te trainen.’

Waaruit bestaat de samenwerking op het gebied van werk en inkomen?

‘De afgelopen jaren reisden honderden Irakezen naar Nederland om te studeren in Delft en Wageningen. Zij volgen opleidingen onder andere op het gebied van watermanagement en landbouwtechnieken. Met deze kennis op zak gaan zij in Irak de strijd aan met de water- en voedselschaarste. Nederlandse bedrijven profiteren direct van deze uitwisseling. Inmiddels zijn hier Nederlandse landbouwexporteurs actief. En in het Koerdische deel van het land zijn enkele hoveniersbedrijven actief. Ook exporteert Nederland koeien, geiten en aardappelen. Hierbij worden niet alleen de producten afgeleverd, maar wordt er vanaf opslag tot en met verkoop samengewerkt. De samenwerking is ook belangrijk voor de veiligheid. Elk jaar komen er 1 miljoen werkzoekenden bij in Irak. Van de bevolking is 70 procent jonger dan 30. Voor hen is nauwelijks werk. Dit gebrek aan perspectief brengt het risico van radicalisering en arbeidsmigratie met zich mee.’