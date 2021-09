Ministeries

Op naar een duurzame cacaosector

Een leefbaar inkomen voor cacaoboeren en een einde aan kinderarbeid en ontbossing. Op Internationale Chocoladedag spreekt minister Tom de Bruijn in Brussel met de Ivoriaanse ambassadeur Abou Dosso en stakeholders over verduurzaming van de cacaosector.

Beeld: © Rijksoverheid / Dennis Ravays ‘Chocolade behoort tot ’s werelds meest favoriete producten, waar ook veel Nederlanders dol op zijn. Als het gaat over de export van chocolade, dan staat ons land op de vierde plaats’, opent Tom de Bruijn zijn speech (in het Engels) op de Nederlandse ambassade in Brussel. Ter gelegenheid van Internationale Chocoladedag spreken de Nederlandse en Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir hier met stakeholders over de gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om de cacaosector te verduurzamen.

© RVO Donkere kant van chocolade Cacao vormt een belangrijke inkomstenbron in Afrikaanse landen, zoals Ghana en Ivoorkust. ‘Het is wrang dat de grondstof wordt verbouwd door de armste mensen ter wereld. Cacaoboeren werken onder slechte omstandigheden, waarbij kinderen vaak meehelpen op de plantage. Dat is de donkere kant van chocolade’, zegt minister De Bruijn. Bovendien vindt er door de grote vraag naar cacao ontbossing plaats. Zo is er in Ivoorkust de afgelopen 50 jaar 80 procent van de bossen gekapt. De Bruijn: ‘Er moet echt iets veranderen.’

Beeld: © RVO / Ahmed Jallanzo Kinderarbeid stoppen Gelukkig is er een ommezwaai gaande. Steeds meer bedrijven beseffen dat verantwoord ondernemen en winst samen kunnen gaan. Zo ook Export Trading Group (ETG), een bedrijf dat handelt in cacao uit Ivoorkust. André van den Beld, hoofd duurzaamheid cacao bij ETG, zet zich in voor een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Oftewel: genoeg geld voor een dak boven het hoofd, voeding voor het hele gezin, gezondheidszorg, kleding, onderwijs voor de kinderen én de mogelijkheid om te sparen. André: ‘Als een cacaoboer niet genoeg verdient, laat hij zijn kinderen meewerken op de plantage in plaats van ze naar school te sturen. Een leefbaar inkomen is belangrijk in de strijd tegen kinderarbeid.’

Kinderarbeid tegengaan door leefbaar inkomen cacaoboeren Ivoorkust Download deze video MP4-video

Audiospoor Uitgeschreven tekst Handelsonderneming ETG/Beyond Beans onderzoekt manieren om kinderarbeid in de cacaosector in Ivoorkust tegen te gaan. Samen met partners als Oxfam Novib en met steun van het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) werkt het bedrijf aan een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren. Daardoor hoeven hun kinderen niet langer mee te werken op de cacaoplantage en kunnen ze naar school.

Boerenfamilies ondersteunen

ETG richtte de stichting Beyond Beans op om boerenfamilies in West-Afrika te ondersteunen. Samen met Oxfam Novib en lokale partners onderzoekt de stichting wat de meest effectieve manier is om tot een leefbaar inkomen te komen. Boeren kunnen de cacaoproductie bijvoorbeeld verhogen door het planten van betere zaden of het gebruik van kunstmest. Of andere gewassen verbouwen, zoals cashewnoten en koffie. Een betere toegang tot financiële middelen kan ook helpen, zodat ze kunnen investeren in hun boerderij. ETG/Beyond Beans onderzoekt verschillende mogelijkheden en bekijkt welke mix het meeste inkomen oplevert voor de boeren.

Duurzame cacaosector Ghana en Ivoorkust zijn een partnership aangegaan om de inkomenspositie van cacaoboeren, die nu vaak onder de armoedegrens leven, te verbeteren. Nederland en België ondersteunen deze gezamenlijke agenda. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondertekende het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO). Deze publiek-private samenwerking tussen overheid, chocoladeproducenten, supermarkten en goede doelenorganisaties moet ervoor zorgen dat cacaoboeren een leefbaar inkomen krijgen, dat ontbossing voor de productie van cacao stopt en er voldoende maatregelen zijn genomen om kinderarbeid te verbannen.