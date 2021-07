Ministeries

Op vakantie naar Griekenland: hier moet je aan denken

De Griekse eilanden en het vasteland hebben sinds 1 juli 2021 een geel reisadvies, met groene gebieden. Een vakantie is dus mogelijk, maar er zijn nog steeds gezondheidsrisico’s. Maurits ter Kuile, plaatsvervangend ambassadeur in Griekenland, geeft tips om goed voorbereid van je reis te genieten.

Hoe ziet de situatie er nu uit in Griekenland?

‘Griekenland is zonnig en warm, en de Grieken verwelkomen toeristen met open armen. Het land heeft er veel aan gedaan om de COVID-pandemie onder controle te houden. Vooral tijdens de eerste golf lukte dat goed. Al snel was er een avondklok en een sms-systeem voor mensen die de deur uit wilden.

Wekelijks moesten schoolkinderen en werknemers een zelftest doen. De strenge maatregelen hebben zich uitbetaald. Waar in Nederland zo’n 10 procent van de bevolking corona heeft gehad, is dat in Griekenland minder dan 5 procent.

Op dit moment is 30 procent van de Griekse bevolking volledig gevaccineerd en heeft 40 procent de eerste prik al gehad. Op de eilanden liggen die percentages nog hoger. Op het kaartje van het Griekse ministerie van Gezondheid kun je zien wat het besmettingspercentage en de vaccinatiegraad per regio is. Door de toenemende vaccinatiegraad worden de maatregelen verlicht.’

Beeld: © Michelle Raponi / Pixabay

Waar moeten Nederlandse vakantiegangers aan denken bij de heenreis naar Griekenland?

‘Allereerst dat ieder land andere regels heeft en dat coronaregels ieder moment kunnen veranderen: informeer je daarom goed voor vertrek en blijf de ontwikkelingen ook tijdens en na de reis volgen.

Bekijk in het reisadvies ook de links naar informatie van de Griekse overheid. Per 1 juli 2021 is het reisadvies voor heel Griekenland geel met groene gebieden – en we hopen dat dat zo blijft. Code geel betekent dat je kunt reizen, maar dat er nog wel gezondheidsrisico’s zijn door COVID. Uiterlijk 24 uur voor vertrek moet je daarom een Passenger Locator Formulier (PLF) invullen over je gezondheid en zitplaats in het vliegtuig. Zonder de QR-code die je via dit formulier krijgt, mag je Griekenland niet in.’

Griekenland wil van toeristen een coronabewijs (Digitaal Corona Certificaat) zien. Welke documenten worden aanvaard?

‘Een vaccinatiebewijs afgegeven door een gecertifieerde autoriteit, een negatief testresultaat of een herstelbewijs. Deze kun je digitaal downloaden via de Corona Check app waarmee je een ook QR-code krijgt.

Voor het testresultaat geldt dat het een negatief moleculair PCR-testresultaat van een laboratorium moet zijn; de test moet tot 72 uur voor aankomst worden afgelegd. Of een negatief antigeen (snel)testresultaat van een laboratorium; de test moet tot 48 uur voor aankomst worden afgelegd. Het herstelbewijs van een gecertificeerde autoriteit, laat zien dat je in de afgelopen 2 tot 9 maanden positief bent getest op COVID-19.’

Voor het inreizen in Griekenland heb je dus twee QR-codes nodig.

‘Precies. Een code krijg je van de Griekse overheid na het invullen van het PLF-formulier, de andere code krijg je via de Corona Check app. Je kunt ook papieren versies van de test, het vaccinatiebewijs of herstelbewijs meenemen.

Tip: reis je met papieren gezondheidsverklaringen en heb je deze niet in het Engels, ga dan naar de Facebookpagina van de Griekse ambassade in Nederland. Op die website vind je een brief waarin staat dat de douane ook Nederlandstalige verklaringen accepteert. Als je die brief uitprint en meeneemt, voorkom je discussie daarover bij aankomst.’

Waar moet je rekening mee houden tijdens je verblijf?

‘Reis je per boot van het ene eiland naar het andere, dan moet je een nieuwe (snel)test doen en een gezondheidsformulier invullen. Naast het regelmatig wassen van je handen met water en zeep of ontsmettingsmiddel, is het raadzaam om contact met dieren te vermijden. Bezoek geen markten voor levende vogels en dieren, vleesmarkten en vermijd rauw vlees. Heb je klachten? Doe dan een test. Zelftesten zijn te koop bij de apotheek.’

Hoe zit het met mondkapjes en andere coronamaatregelen in Griekenland?

‘De lockdown en avondklok zijn opgeheven. Mondkapjes hoef je buiten niet meer te dragen, alleen nog binnen, zoals in winkels. Ook in bussen en op boten draag je een mondkapje. In restaurants kun je tafels reserveren voor maximaal 10 personen. Evenementen met maximaal 300 personen zijn toegestaan. Amusementsparken, musea en spa’s hebben hun deuren weer geopend. Bioscopen zijn ook weer open: maximaal de helft van de filmzaal mag bezet zijn.’

Beeld: © Svetlana / Pixabay

Zijn er nog meer zaken die goed zijn om te weten?

‘Weet dat er bij aankomst op de luchthaven random testen worden gedaan. Ondanks al je papieren kun je dus toch gevraagd worden om een test te doen. Bij een positief resultaat kun je niet verder reizen en ga je naar een afgelegen quarantainehotel voor een verblijf van maximaal 10 dagen.’

Wat moet je doen als je vanuit Griekenland teruggaat naar Nederland?

‘Griekenland heeft ten tijde van het interview code geel en groen, je hoeft bij aankomst in Nederland dus geen testuitslagen te laten zien en je hoeft ook niet in quarantaine. Houd wel in de gaten of dat zo blijft. Wat je moet doen als de kleurcode verandert in oranje, lees je in dit artikel.’

Griekenland heeft nu kleurcode geel, met groene gebieden. Hoe komt het reisadvies eigenlijk tot stand?

‘De ambassade monitort continu de situatie in Griekenland en geeft die informatie door aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het RIVM heeft daarnaast ook informatie over de besmettingscijfers, het percentage positieve testen en gegevens over teruggekeerde besmette reizigers en adviseert over de gezondheidsrisico’s. Op basis van dat advies stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies vast.

De reisadviezen worden per land vastgesteld, maar omdat Griekenland meer dan 1000 eilanden heeft, worden de eilandengroepen apart beoordeeld. Het kan dus voorkomen dat je een hotel runt in een plaats met weinig besmettingen, maar er toch een negatief reisadvies geldt omdat het eiland onder een bepaalde eilandengroep valt. Dat is natuurlijk vervelend en ik snap dat het lastig te begrijpen is voor hoteleigenaren. Voor deze werkwijze is echter gekozen om te voorkomen dat het hele land van kleur moet veranderen als het aantal besmettingen alleen op het vasteland of een eilandengroep stijgt.

Wist je trouwens dat niet alle landen reisadviezen kennen? Er bestaat wel een Nederlands advies over reizen naar Griekenland, maar geen Grieks advies over reizen naar Nederland.’