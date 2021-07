Ministeries

Op vakantie naar Italië: hier moet je aan denken

Italië heeft een groen reisadvies. Maar let op: er gelden regels voor Nederlanders die naar Italië op vakantie gaan. Zo heb je voor veel activiteiten een coronabewijs nodig. En er zijn extra maatregelen voor reizigers naar Sicilië. Hoe ga je in tijden van corona wijs op reis naar Italië? Désirée Bonis, waarnemend ambassadeur in Rome, legt het je uit.

Hoe is de situatie in Italië?

‘Omdat de hoeveelheid besmettingen en ziekenhuisopnames door corona op dit moment meevallen, heeft Italië voor Nederlandse reizigers een groene kleurcode. Maar helaas blijft de dreiging van corona groot, vooral nu de deltavariant zich verspreidt.

Daarom is in Italië de noodtoestand verlengd tot in ieder geval eind 2021. Hierdoor kunnen voor de rest van het jaar nieuwe maatregelen snel worden ingevoerd. Dus als de situatie wijzigt, kunnen ook de regels heel snel veranderen. Hou dus altijd het reisadvies in de gaten. Niet alleen vóór je vakantie, maar ook tijdens en na afloop van je reis.’

Wat moet je niet vergeten voor de heenreis naar Italië?

‘Voor reizen naar Italië is het belangrijk dat je een Digitaal Corona Certificaat (DCC) hebt. Dit persoonlijke coronabewijs kun je bewaren in de CoronaCheck-app. Met de QR-code in de app laat je zien dat:

je 14 dagen of langer geleden volledig bent gevaccineerd, of;

je een negatieve PCR-test of antigeentest hebt afgenomen (maximaal 48 uur oud), of;

je bent hersteld van corona (maximaal 6 maanden geleden).

Voor alle reizigers naar Italië is het ook verplicht om een EU-Digital Passenger Locator Form (Engels) in te vullen. Hier kan je door de Italiaanse autoriteiten op worden gecontroleerd. Reis je met de auto naar Italië? Check dan ook de reisadviezen van alle landen die je doorkruist.’

Reis je naar Sicilië? Daar gelden extra regels voor reizigers uit Nederland. Bij aankomst op het eiland ben je verplicht om jezelf te laten testen. Dus ook als je al een geldig DCC hebt.

Beeld: © Unsplash / Ananthan Loggi

Waar moet je rekening houden tijdens je verblijf in Italië?

‘In Italië kunnen de maatregelen per regio of gemeente behoorlijk verschillen. Laat je dus plaatselijk informeren over wat wel en niet kan. Zo wordt op veel plekken het aantal bezoekers van stranden beperkt en blijven clubs en discotheken deze zomer gesloten. Ook zijn er regels voor binnenactiviteiten (zie ‘Kan je in Italië overal naartoe?’). Net als in veel andere Europese landen kan de situatie snel veranderen, dus hou ook tijdens je verblijf het reisadvies in de gaten.’

Kan je in Italië overal naartoe?

‘Vanaf 6 augustus is het voor veel activiteiten en bezoeken verplicht om een geldig DCC (voor EU-burgers), óf een Green Pass (voor Italianen) te laten zien. Je kunt dan bijvoorbeeld alleen nog binnen in een restaurant of café zitten op vertoon van je coronabewijs. Deze verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar. Zonder DCC of Green Pass mag je nog wel op een terras zitten.

Het tonen van een DCC of Green Pass kan ook verplicht zijn voor plekken zoals musea, zwembaden, pretparken, bioscopen, beurzen en festivals. Informeer jezelf dus goed voordat je op pad gaat.’

Wat als ik corona krijg in Italië?

‘Vermijd contact met anderen en ga meteen in quarantaine. Je mag pas terug naar Nederland reizen wanneer je een negatieve test kunt laten zien.’ Lees wat je nog meer moet doen op: Ik ben positief getest op corona in het buitenland. Wat nu?

Waar kun je je in Italië laten testen?

‘Je laten testen in Italië is op veel plekken mogelijk. Zorg wel dat je ruim van tevoren uitzoekt waar je een PCR- of antigeentest kunt laten doen – en maak op tijd een afspraak.’ Bekijk op Netherlands worldwide de lijst van mogelijke testlocaties in Italië (Engels).

Wat moet je weten voor de terugreis naar Nederland?

‘Je kunt nu zonder te testen vanuit Italië terug naar Nederland reizen. Ook hoef je bij thuiskomst niet in quarantaine. Wel raden we je aan om voor de zekerheid een zelftest te doen. Let op: als het reisadvies voor Italië tijdens je verblijf verandert, dan kunnen de regels voor je terugreis strenger worden.’

Download de BZ Reisapp

Wil je op de hoogte blijven van het laatste reisadvies? Download de BZ Reisapp. Maak Italië favoriet en krijg meteen een melding als het reisadvies verandert.

