Op vakantie naar Kroatië: hier moet je aan denken

Kroatië zet deze zomer de deur open voor toeristen. Ook voor de bijna 500.000 Nederlanders dus die jaarlijks het land in Zuidoost-Europa bezoeken. Ambassadeur Henk Voskamp waarschuwt toeristen het héle reisadvies voor vertrek goed te lezen: ‘De regels kunnen per week veranderen.’

Wat moeten Nederlanders niet vergeten bij de heenreis naar Kroatië?

‘Als je op reis gaat, lees dan het héle reisadvies van Kroatië. Het is niet genoeg om op basis van de kleurcode alleen in de auto of in het vliegtuig te stappen. Wat Nederlanders bijvoorbeeld soms vergeten, is dat Kroatië geen Schengenland is. Het behoort wel tot de Europese Unie (EU), daarom kun je ook reizen met het coronabewijs van de CoronaCheck-app, maar er zijn wel paspoortcontroles.’

‘Elk jaar zien we Nederlanders die zonder problemen via Slovenië het land zijn binnengekomen aan de balie bij de ambassade in Zagreb voor een noodpaspoort. Hun rijbewijs bleek dan voor de Kroatische grenspolitie toch geen geldig reisdocument toen zij het land uit wilden reizen. Een geldig paspoort of identiteitskaart is vereist. Op dit moment voert de grenspolitie overigens nog actiever controles uit. De test- en vaccinatiebewijzen worden echt gecontroleerd. Ook die papieren moet je dus op orde hebben.’

‘Voor iedereen die met de auto komt, geldt ook het advies om de regels in de landen waar je doorheen rijdt te kennen. Je wilt natuurlijk niet al in Oostenrijk of Slovenië stranden om de een of andere reden.’

‘Een belangrijke tip die ik hier in ieder geval alvast wil meegeven, is om de geldigheidsduur van een coronatest in de gaten te houden. Op dit moment mag een negatieve sneltest niet ouder zijn dan 48 uur, en een PCR-test 72 uur. Als je dus naar Kroatië rijdt en eerst nog een paar nachten in een ander land verblijft, is je test bij aankomst aan de Kroatische grens ouder dan toegestaan en kom je het land niet in.’