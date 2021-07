Ministeries

Op vakantie naar Spanje: hier moet je aan denken

Kan ik op vakantie naar Spanje? Ga wijs op reis in tijden van corona. Spanje heeft een oranje reisadvies, dus ga er alleen naartoe als het noodzakelijk is. Dit geldt ook voor de Spaanse eilanden, die op 16 juli van code geel naar code oranje zijn gegaan. Jan Versteeg, Nederlandse ambassadeur in Madrid, legt je de situatie uit. Let op: in Spanje én in Nederland stijgt het aantal besmettingen. Er kunnen dus nieuwe maatregelen komen voor reizen naar Spanje en de terugreis naar Nederland. Hou daarom altijd het actuele reisadvies in de gaten.

© Sam Williams / Unsplash Kan ik op vakantie naar Spanje? ‘De situatie in Spanje is nog erg onzeker. We zien dat het coronavirus zich weer snel verspreidt. Ook in heel Spanje is er de dreiging van de extra besmettelijke deltavariant. Het reisadvies voor Spanje is oranje: vanwege de risico’s die daaraan kleven adviseert de Nederlandse overheid om niet naar Spanje op vakantie te gaan. Het aantal besmettingen op het vasteland verschilt per regio. In het ene gebied gaat het slechter dan in het andere. Maar het gemiddeld aantal positieve testen zit nu ver boven de norm van het ECDC (het “Europese RIVM”). Dit zien we ook terug in het aantal meldingen van reizigers, vooral jongeren, die tijdens hun vakantie besmet raken en dus in quarantaine moeten in Spanje, voordat ze terug kunnen vliegen. Daarom staan sinds 16 juli ook de Balearen (Ibiza, Mallorca, Menorca, Formentera en Cabrera) op oranje, net als de Canarische Eilanden (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma en El Hierro). Ook daar is het aantal besmettingen in een korte tijd enorm gestegen.’

Wat moet ik niet vergeten voor de heenreis naar Spanje?

‘Let op: reis alleen naar Spanje als dat noodzakelijk is. Mocht je toch naar Spanje reizen, is het belangrijk om een Digitaal Corona Certificaat (DCC) mee te nemen. Dit coronabewijs kun je bewaren in de CoronaCheck-app, en is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Met de QR-code in de app laat je zien:

dat je 14 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd bent, of;

dat je bent hersteld van corona, of;

dat je met een PCR-test (maximaal 72 uur oud) of met een antigeen sneltest (maximaal 48 uur oud) negatief op corona bent getest.

We raden je aan om eventuele vaccinatiedocumenten voor de zekerheid ook op papier mee te nemen. En vergeet niet: reizen naar een land met een oranje reisadvies kan gevolgen hebben voor je reisverzekering. Zorg ervoor dat je van de voorwaarden op de hoogte bent.’

Reis je met de auto naar Spanje? Zorg ervoor dat je test nog geldig is zodra je Spanje binnenrijdt. Red je dat niet met een test uit Nederland? Dan moet je jezelf ergens onderweg naar Spanje laten testen. Dat moet je zelf regelen. Belangrijk: hou op weg naar Spanje ook rekening met de regels van alle landen die je doorkruist. Op Netherlands Worldwide vind je een overzicht van buitenlandse locaties waar je een NAAT(PCR) of sneltest kunt doen (Engels). Reis je met het vliegtuig naar Spanje? Dan is het verplicht voor alle passagiers om een Spaanse gezondheidsverklaring in te vullen; ook voor jonge kinderen. De gezondheidsverklaring vul je in op Spain Travel Health (Engels). Je krijgt dan een QR-code die je op het vliegveld laat scannen. Ook heb je voor je vlucht een Nederlandse gezondheidsverklaring nodig. Wanneer je met KLM, Corendon, TUI, Transavia of easyJet vliegt, krijg je die tijdens het online inchecken. Als je met een andere maatschappij vliegt, moet je vooraf de gezondheidsverklaring van de Rijksoverheid invullen.

Voor iedere reiziger van 12 jaar en ouder is een Digitaal Corona Certificaat verplicht. Bij vliegreizen moet je voor vertrek een Nederlandse en Spaanse gezondheidsverklaring invullen.

Waar moet ik rekening mee houden tijdens mijn verblijf in Spanje?

‘Ook in Spanje zijn er veel besmettingen geweest op massa-evenementen, zoals in clubs en discotheken. Zorg dus dat je die situaties niet opzoekt. Het allerbelangrijkste is dat je je aan de basisregels houdt’:

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in openbare binnenruimtes. Let op: hier wordt in Spanje streng op gehandhaafd.

Hou binnen én buiten 1,5 meter afstand.

‘Ook zijn er in Spanje plaatselijke maatregelen. Omdat het virus zich snel verspreidt, is het heel goed mogelijk dat er meer en strengere maatregelen zullen komen. Per regio kunnen deze maatregelen verschillen. Hou dit goed in de gaten en bekijk de actuele maatregelen in Spanje per regio (Engels).’

Ga wijs op reis: hou je aan de basisregels en blijf op de hoogte van de plaatselijke maatregelen.

Wat moet ik doen als ik uit Spanje terugreis naar Nederland?

‘Vanwege het oranje reisadvies moet je voor je terugreis een paar dingen regelen:

Iedereen van 12 jaar en ouder moet een geldig Digitaal Corona Certificaat (DCC) hebben.

Doe de Checklist: (terug) naar Nederland reizen om te weten wat je nodig hebt om terug naar Nederland te mogen.

Reis je met het vliegtuig? Dan moet je een Nederlandse gezondheidsverklaring invullen en bij je houden.

Als je voor je terugreis een coronatest moet laten doen, zoek dan ruim van tevoren uit waar dat kan. Je kunt je bijvoorbeeld laten testen op alle Spaanse luchthavens. Maak zelf een testafspraak op de luchthaven van Madrid, Malaga of Sevilla (Engels), of een testafspraak op een van de andere Spaanse luchthavens (Engels). Maar ook op veel andere plekken is het mogelijk om je te laten testen.’

‘Net zoals je opzoekt waar je naar de bakker kunt, moet je ook zelf kijken waar je een coronatest haalt.’

Wat moet ik doen als ik corona krijg terwijl ik in Spanje ben?

‘Test je positief op corona voordat je naar Nederland terugreist? Dan moet je in Spanje blijven totdat je een negatieve coronatest kunt laten zien. Ga meteen in quarantaine en regel zelf de verlenging van je verblijf.’

Let op: het lukt op dit moment nog niet om via de CoronaCheck-app een herstelbewijs aan te maken als je positief bent getest tijdens je reis. Dat betekent dus dat je een negatieve coronatest moet laten zien voor de terugreis. Het ministerie van VWS adviseert dan een antigeen sneltest te doen, omdat daarmee de kans op een positieve uitkomst na je quarantaineperiode het kleinst is.

Wanneer gaat Spanje op geel?

‘We hopen natuurlijk dat het een mooie zomer gaat worden en dat Nederlanders snel weer door heel Spanje kunnen reizen. Maar helaas kunnen we de reisadviezen niet voorspellen. Wacht dus vooral met boeken zolang het reisadvies oranje is. En hou het nieuws goed in de gaten, ook als je hier tóch op vakantie gaat.

En wat er ook gebeurt: op vakantie gaan draait steeds meer om je gedrag. Hou je aan de afstandsregels, ga niet naar drukke plekken en wees op tijd met het maken van testafspraken.’

