Ministeries

Reizen naar het buitenland? Dit moet je weten!

Voor een aantal landen en gebieden geldt vanaf 15 mei code geel of groen. Reizen is mogelijk, maar let op. In veel van deze landen gelden er nog steeds maatregelen voor reizigers uit Nederland. Het kan zelfs zijn dat je bij aankomst in quarantaine moet. Voorkom onaangename verrassingen. Check daarom voor én tijdens je reis www.wijsopreis.nl.

Voorzichtig op geel en groen

Door de hoge besmettingscijfers van COVID-19 geldt in de meeste landen nog code oranje: ga er alleen naartoe voor noodzakelijke reizen – ook als je al gevaccineerd bent. Een aantal landen en gebieden met gemiddeld weinig besmettingen gaan voorzichtig weer op geel of groen. Maar op reis of op vakantie gaan is nog niet zoals vroeger.

Karen Elenbaas, voorlichter bij het 24/7 contactcenter van Buitenlandse Zaken, vertelt je waar je vooral op moet letten.

Bereid je goed voor

‘Er verandert momenteel veel in de wereld en het verandert snel. Wees daarom voorbereid op elke situatie. Hoe beter je voorbereid bent, hoe meer je van je vakantie kunt genieten. Check daarom altijd het reisadvies. Niet alleen van tevoren, maar ook tijdens en na afloop van je reis.’

‘Beantwoord de volgende vragen: hoe veilig is mijn bestemming? Wat wordt er daar van me verwacht? Welke plaatselijke maatregelen gelden er? En wat moet ik doen om terug naar Nederland te kunnen?'

Gebruik de reischecklist

‘Belangrijker dan ooit is de reischecklist. Die geeft je een overzicht van dingen om mee te nemen of voor je reis te regelen. Denk aan extra financiële middelen. Bijvoorbeeld voor als je corona krijgt en langer in het buitenland moet blijven. Of als je door nieuwe maatregelen tijdelijk niet terug naar Nederland kunt reizen.

Gebruik je medicijnen? Neem dan altijd extra mee, en regel voor vertrek een artsenverklaring. Dan kun je ook op je bestemming nog aanvullende gezondheidsmiddelen kopen.’

‘Neem vooraf contact op met een reisverzekeraar. Check of de verzekering ook het land dekt waar je naartoe reist. Als in een land de situatie verslechtert, kan het daar ook weer code oranje worden. Voorkom dus hoge annuleringskosten, want je weet maar nooit. Neem ten slotte altijd de juiste reisdocumenten mee. En zorg dat je zowel thuis als op reis een kopie van je papieren veilig bewaart.’

‘Neem voldoende geld en medicijnen mee en sluit altijd een reisverzekering af. Beheer en bewaar ook je reisdocumenten goed.’

Het ene gebied is het andere niet

Inreisvoorwaarden verschillen niet alleen per land, maar soms ook per regio – ook al is de kleurcode hetzelfde. ‘Neem bijvoorbeeld Portugal. Nu moet je daar als Nederlander bij aankomst op het vasteland twee weken in quarantaine. Op de Portugese Azoren geldt die quarantaineplicht niet, of in mindere mate. Er zijn daar wel andere maatregelen.’ Let op: ook deze situatie kan na 15 mei elk moment weer veranderen.

‘Een gele of groene kleurcode is nog geen compleet reisadvies. Check voor elk land of gebied welke inreisvoorwaarden er gelden.’

Blijf op de hoogte

‘Download de Reisapp van BZ. Als je daarin een land favoriet maakt, krijg je automatisch een melding wanneer het reisadvies verandert. Ook heb je met de app alle noodnummers bij de hand – zelfs zonder internetverbinding.’

Maar niet voor iedere reis is er een pasklaar advies. Bijvoorbeeld wanneer je op weg naar je bestemming eerst door andere landen moet rijden. ‘In elk land kunnen er maatregelen gelden voor de doorreis. Je moet dan voor elk land het reisadvies bekijken. Bij specifieke vragen over je reis kun je je het beste laten adviseren door de lokale autoriteiten, of de ambassade van het land.’

‘Heb je een vraag die niet in het reisadvies wordt beantwoord? Neem dan contact op met de lokale autoriteiten of de ambassade.’

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal

‘Hoe de wereld er in de zomer uitziet, kunnen we nog niet voorspellen,’ vertelt Elenbaas. ‘Ook na 15 mei is reizen niet zonder risico. Ga ook in de zomer alleen naar landen met een groene of gele kleurcode. En let op dat de situatie per land of gebied verschilt. Het reisadvies is een hulpmiddel, maar is niet bindend. Op reis gaan en jezelf goed voorbereiden blijft je eigen verantwoordelijkheid.’

Dus waar je ook heen gaat: ga wijs op reis.