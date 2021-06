Ministeries

Reizen voor het EK voetbal 2021? Dit moet je weten!

Ga wijs op reis voor het EK voetbal 2021 (EURO 2020). Wil je na de groepsfase met het Nederlands elftal meereizen, of heb je tickets voor een wedstrijd in het buitenland? Lees hier de belangrijkste reistips – en het reisadvies voor alle EK-landen.

© KNVB

Finalerondes in het buitenland

Als Oranje de groepsfase goed doorkomt, speelt het elftal vanaf de achtste finale in het buitenland. Dit is wat je moet weten als je wilt reizen voor het EK:

Ga alleen naar een internationale wedstrijd als je bestemming een groen of geel reisadvies heeft.

Let op de reisadviezen - heen én terug

Reizen is nog steeds niet zonder risico’s. Ook in een land met een groene of gele kleurcode kan de situatie weer verslechteren. Hou daarom vóór je reis, tijdens je reis en zelfs bij terugkeer naar Nederland de reisadviezen in de gaten op Wijsopreis.

Het kan zijn dat er maatregelen gelden voor je terugreis naar Nederland. Wil je weten of dat ook voor jou geldt? Doe de reischeck Goed voorbereid (terug) naar Nederland.

Check de inreisvoorwaarden

Een gele of groene kleurcode is nog geen compleet reisadvies. Check daarom voor elk land welke inreisvoorwaarden er gelden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je voor vertrek een negatieve PCR-test moet laten zien. In sommige landen moet je zelfs bij aankomst in thuisquarantaine.

Hou ook rekening met de plaatselijke coronamaatregelen. Ook die kunnen per land of gebied verschillen. Met de Reisapp van BZ blijf je altijd op de hoogte.

Download de Reisapp van BZ. Daarin kun je de reisadviezen van alle speellanden volgen en krijg je een melding als er iets verandert.

In elke speelstad andere regels

Het EK 2021 wordt dit jaar in 11 landen gespeeld. In elke speelstad gelden er andere regels voor je verblijf én voor het bijwonen van een wedstrijd. Deze regels kunnen ook nog in de loop van het EK veranderen. Informeer jezelf dus goed. Op Reizen tijdens EURO 2020 staat een overzicht van alle mogelijke speelsteden voor het Nederlands elftal, inclusief de plaatselijke maatregelen.

Ga je naar een wedstrijd in het buitenland? Let dan op de reisadviezen, de lokale maatregelen én de voorwaarden om toegang te krijgen tot het stadion.

Reisadviezen per speelland

Hieronder vind je een overzicht van alle landen waar het EK wordt gespeeld. Welke landen zijn geel of groen? Klik op het speelland voor het actuele reisadvies:

Azerbeidzjan: Baku Olympisch Stadion, Bakoe

Denemarken: Parken Stadion, Kopenhagen

Duitsland: Allianz Arena, München

Engeland: Wembley Stadion, Londen

Hongarije: Ferenc Puskásstadion, Boedapest

Italië: Stadio Olimpico, Rome

Nederland: Johan Cruijff Arena, Amsterdam (reisadvies voor reizigers uit het buitenland)

Roemenië: National Arena, Boekarest

Rusland: Zenit Arena, Sint-Petersburg

Schotland: Hampden Park, Glasgow

Spanje: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

Kom je in het buitenland in de problemen, of heb je specifieke vragen over je reis? Neem dan contact op met het 24/7 BZ contactcenter.

Zet jezelf niet buitenspel in het buitenland

Voetbal zou geen voetbal zijn zonder regels. En helaas zijn aan alle reizen voorlopig ook nog regels verbonden. Ga dus alleen naar groene of gele gebieden. Maar zelfs dan blijft reizen je eigen verantwoordelijkheid. Bereid je goed voor, bijvoorbeeld met behulp van de reischecklist – en vergeet natuurlijk je wedstrijdtickets niet. Hopelijk zien we op 11 juli allemaal het Nederlands elftal in de finale!