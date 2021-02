Ministeries

‘Mensen met elkaar verbinden is de essentie van mijn werk’

De Nederlandse diplomaat Ruth Emmerink (46) is een echte globetrotter. Eerder werkte ze al in Mali, de Filipijnen, Zuid-Korea en sinds augustus 2019 is ze consul-generaal voor Nederland in Miami. Altijd op zoek naar interessante samenwerkingsverbanden tussen Nederland en de VS. Hoewel de beperkingen door corona haar werk het afgelopen jaar niet makkelijker hebben gemaakt blijft zij ook in de crisis veel kansen zien. ‘Het klinkt misschien gek, maar ik ben sinds corona nog drukker dan voorheen.’

Je bent sinds 2019 consul-generaal in Miami, kun je wat meer vertellen over je werkzaamheden?

'Als consul-generaal heb ik meerdere rollen. Met mijn team help ik Nederlanders die in de VS onze consulaire diensten nodig hebben. Daarnaast ondersteunen we Nederlandse bedrijven en andere organisaties die zaken willen doen, kennis willen uitwisselen of samenwerking zoeken met partners in het zuiden en zuidoosten van de VS. Nederland en de VS werken op veel terreinen samen om innovatieve oplossingen te vinden, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, gezonde en vitale samenlevingen, energietransitie, en betrouwbare supply chains.'

Hoe heeft corona jouw werk beïnvloed?

'De eerste maanden van de crisis was de impact enorm. Mijn dagelijks werk stond van de ene op de andere dag 24/7 in het teken van crisismanagement. Je herinnert je ongetwijfeld de cruiseschepen die nergens meer mochten aanmeren. Ik heb hiervoor gelobbyd, dag in dag uit en soms tot diep in de nacht, samen met collega’s in de VS en in Nederland. Ik zal nooit vergeten hoe het voelde om de passagiers van de Zaandam en de Rotterdam uiteindelijk voet aan wal te zien zetten en in de bus naar het vliegveld te zien stappen.'

Wat is de invloed van corona op de samenwerking tussen het Nederlandse en Amerikaanse bedrijfsleven?

'Natuurlijk heeft corona de samenwerking op allerlei niveaus bemoeilijkt. Maar ondanks alle beperkingen hebben we toch veel kunnen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Met uitzonderingen op de EU-inreisbeperkingen voor urgente zakenreizen bijvoorbeeld. Daarbij ging het voor Nederlandse bedrijven om contracten met een waarde van meer dan 1 miljard Euro en om behoud van meer dan 1000 banen in Nederland.'

Je bent intensief bezig met samenwerkingen op het gebied van sport. Wat maakt de Nederlandse sportsector zo interessant voor de Amerikaanse markt en andersom?

'De VS is sportland bij uitstek. De economische impact van de sportsector is hier enorm en er alleen al in Florida gaat er jaarlijks bijna 50 miljard Euro in om. Verschillende ontwikkelingen in de VS, waaronder grote investeringen in voetbal en aankomende mega evenementen, maken de Amerikaanse sportmarkt heel aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven.'

Welke rol spelen Nederlandse bedrijven in het groeiende succes van voetbal in Amerika?

'Nederland heeft veel kennis en ervaring met innoveren in voetbal. Er zijn al Nederlandse bedrijven die hier ook in de VS succes mee hebben en we zien kansen om dit succes uit te breiden. Wij helpen bedrijven om over hun aandeel in het sportieve succes te vertellen. En bieden hen verschillende podia om te laten zien welke toegevoegde waarde zij voor Amerikaanse partijen kunnen hebben. Tijdens Soccerex Americas bijvoorbeeld, een groot internationaal voetbal-business evenement, willen we met een SportsNL paviljoen op de beurs staan. Met Nederlandse sprekers op de conferentie en eigen sport & business activiteiten, georganiseerd in samenwerking met de sector. Soccerex Americas, dat gepland staat voor november 2021 in Miami, is wereldwijd het eerste “in person” evenement in de voetbalindustrie sinds het begin van de pandemie. Daar kijk ik naar uit!'

Hoe belangrijk zijn persoonlijke ontmoetingen in jouw werk?

'Heel belangrijk! Ons werk bestaat in essentie uit het aangaan van relaties en verbinden. En dat vraagt nu eenmaal om een menselijk gezicht. Persoonlijk merk ik ook dat het continue vanuit huis en digitaal werken, het moeilijk maakt om te disconnecten.'

En privé?

'Het klinkt misschien gek, maar ik ben sinds corona nog drukker dan voorheen. Privé mis ik het contact met mijn familie. Ik ben een jaar geleden voor het laatst in Nederland geweest. Ik hoop dat we in de zomer met zijn allen kunnen gaan. Dan is het voor mij anderhalf jaar geleden dat ik mijn ouders heb gezien en voor mijn gezin twee jaar. Dat is lang, vooral met ouders op leeftijd...'

Tot slot, wat zijn je plannen en ambities voor de toekomst?

'Ik zal me met hart en ziel blijven inzetten voor Nederland in het buitenland. Door middel van oprechte verbindingen waardoor we iets kunnen betekenen voor mensen en bedrijven. En om gezamenlijke doelen te bereiken. Dat zit in mijn bloed!'