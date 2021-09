Ministeries

Situatie in Afghanistan - update

Nederland spant zich in om Nederlanders en statushouders die in Afghanistan vastzitten, naar Nederland te halen. Hetzelfde geldt voor Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en daardoor gevaar lopen. Zij verkeren in moeilijke omstandigheden.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Mail naar kabul@minbuza.nl of bel met +31 247 247 247.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de volle aandacht voor deze mensen. Minister Kaag is naar Qatar, Pakistan en Turkije gereisd om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om hen in veiligheid te brengen. Tijdens deze ontmoetingen is onder meer afgesproken dat de Nederlandse ambassade in Kabul tijdelijk verhuist naar de Qatarese hoofdstad Doha, om vanuit daar mensen die nog in Afghanistan zitten, bij te staan.

Contacten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zo goed mogelijk contact met de groepen mensen die in Afghanistan vastzitten. Er zijn hiervoor gespecialiseerde teams actief binnen Buitenlandse Zaken.

Bereikbaarheid BZ

Het ministerie is 24 uur per dag bereikbaar per telefoon via het telefoonnummer van het 24/7 Contactcenter. Ook mensen die met de ambassade in Pakistan of andere buurlanden in contact willen komen, kunnen dit nummer bellen.

Door het grote aantal mensen dat het ministerie om hulp vraagt bij het verlaten van Afghanistan, lukt het helaas niet altijd om iedereen direct te beantwoorden.

Gezamenlijke Europese vertegenwoordiging

In Afghanistan is nu geen Nederlandse ambassade meer, waardoor het ministerie op het moment ter plekke geen bijstand kan verlenen.

Samen met Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk werkt Nederland aan het opzetten van een gezamenlijke vertegenwoordiging in Kaboel. Op die manier wil Nederland kunnen regelen dat Europese paspoorthouders en Afghanen die hoog risico lopen, alsnog naar Nederland kunnen worden gehaald.