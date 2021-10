Ministeries

'We hebben alle Nederlanders in Soedan opgeroepen om binnen te blijven'

Op de dag van de staatsgreep in Soedan was ambassadeur Irma van Dueren op werkbezoek in de regio Darfur. Ze kon worden geëvacueerd naar de hoofdstad. Daar zijn, ook voor de deur van de ambassade, hevige confrontaties geweest.

Na de machtsovername op 25 oktober nam het leger van Soedan belangrijke overheidsgebouwen in. Honderdduizenden woedende mensen gingen in het hele land de straat op. In Khartoem ontstonden felle gevechten tussen militairen en burgers waarbij met scherp op demonstranten werd geschoten. Het internet werd afgesloten en het leger wierp overal barricades en wegversperringen op.

Crisisteam

‘We hebben alle Nederlanders in het land opgeroepen om binnen te blijven. Ook onze eigen collega’s. De collega’s die dicht bij de ambassade wonen komen wel naar kantoor. Alleen daar kunnen ze communiceren met de buitenwereld want alle mobiele internet is afgesloten. Ze probeerden in de eerste plaats met de andere collega’s te bellen of ze veilig waren. Ze informeerden Den Haag en alle Nederlanders in Soedan over de gebeurtenissen. Ook belden ze met onze partnerorganisaties en Soedanese contacten om te horen hoe het met ze gaat.

De post zet een crisisteam op om afspraken te maken over communicatie en veiligheidsmaatregelen. Ze appten en belden met bezorgde familieleden die vragen of ze veilig zijn. Halverwege de dag braken hevige vuurgevechten in de straat waar de ambassade en de ambassadeurswoning er tegenover zijn gevestigd. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Die nacht bleven enkele collega’s bij mij slapen’.

Druk op coupplegers

‘Het is afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. We proberen de komende tijd samen met andere landen zoveel mogelijk druk te leggen op de coupplegers om deze coup terug te draaien. Dat gaat door statements maar ook door samen af te spreken om niet naar bijeenkomsten van de ‘nieuwe regering’ van de coupplegers te gaan. Ondertussen proberen collega’s mensen die vragen hebben of in financiële nood zijn gekomen te helpen, en volgen ze alle ontwikkelingen op de voet.’

Dit doet ambassadeur Irma in Soedan

