Vakantie op Curaçao of Aruba: wees flexibel en check de Reisapp

Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius zijn ze klaar voor een goed vakantieseizoen. Als het aan de Nederlandse reiziger ligt, gaat dat zeker lukken. Maar waar moet je op letten als je op vakantie gaat naar de voormalige Antillen? Hildegard Nefs, plaatsvervangend vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad, geeft reisadvies: ‘Je bent welkom, maar bereid je goed voor.’

© BZ Hoe gaat het op dit moment met de besmettingen op de eilanden? ‘Het gaat goed qua besmettingen. In april steeg het aantal enorm snel. Maar daarna kwamen de vaccinaties op topsnelheid op gang. Nu is het grootste deel op Curaçao ingeënt. Op het moment van spreken zijn er op Curaçao ook nauwelijks mensen met het virus. Op de andere eilanden gaat het ook de goede kant op. Op Sint-Maarten zien we nu wel een kleine piek die hopelijk weer afvlakt. Dat wil niet zeggen dat alles weer is zoals vroeger. Als reiziger is het verstandig om je goed voor te bereiden. Peil de situatie daarom altijd goed op Wijs op reis of de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane. We raden aan om ruim en kort voor vertrek te controleren wat de situatie is op de bestemming. Én wat de consequenties zijn bij terugkomst.’

Het reisadvies voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten staat op dit moment op geel. Wat betekent dit?

‘Dit betekent dat het mogelijk is om naar de eilanden te reizen, maar dat er nog steeds risico’s zijn. Overal geldt: houd afstand, ook op de stranden. En draag een mondkapje in openbare ruimtes. Mogelijk komen er op Sint-Maarten meer restricties. Dat hangt af van of het tot een uitbraak komt of niet. In de Reisapp is het mogelijk een bestemming favoriet te maken. Je krijgt dan een melding als er ter plaatse iets verandert. Op die manier heb je altijd de laatste informatie binnen handbereik.’

Het reisadvies van Saba en Sint-Eustatius staat op groen. Wat kan je daar verwachten?

‘Ook bij een groen of geel reisadvies kunnen er op de bestemming maatregelen gelden voor reizigers. Het advies op Saba en Sint-Eustatius is groen, maar er zijn beperkingen voor reizigers uit Nederland. Op Saba moet je vijf dagen in quarantaine en op Sint-Eustatius tien dagen. Daarna ben je gewoon vrij: op die twee eilanden is geen avondklok. Maar dat is nu; houd ook hiervoor de Reisapp in de gaten.’

Wat kunnen mensen nu al doen op de eilanden?

‘Dat ligt aan het eiland. Saba en Sint-Eustatius zijn na quarantaine helemaal vrij. Maar ook de andere vier eilanden zijn best vrij. Je kunt daar uit eten, naar cafés en op sommige plaatsen zelfs buiten feesten. Cruiseschepen zijn weer welkom als alle passagiers volledig gevaccineerd zijn. Grote feesten en concerten zoals het North Sea Jazzfestival op Curaçao komen er voorlopig nog niet.

Op Aruba en Sint-Maarten sluiten restaurants en bars om 23:00 uur, casino’s om 01:00 uur. Nachtclubs zijn nog dicht. Aan de Franse kant van Sint-Maarten zitten veel restaurants. De horeca daar sluit voorlopig om 20.00 uur vanwege oplopende besmettingen.’

Wat zijn de mogelijkheden voor mensen die gevaccineerd zijn?

‘Gevaccineerden mogen zoals eerder gezegd al op cruiseschepen. De regering hier praat nu over regels voor theater, feesten in gesloten clubs, drag races en andere evenementen. Als dit concreet is, mogen gevaccineerden meedoen aan pilots voor dit soort evenementen.

Daarnaast heeft de overheid reizen tussen de ABC-eilanden makkelijker gemaakt. Vanaf 2 juni mogen gevaccineerden tussen deze eilanden reizen zonder vooraf een PCR-test te hoeven doen. Op voorwaarde dat ze hun tweede prik langer dan twee weken voor het afreizen hebben gehad. Op Saba en Sint-Eustatius hebben gevaccineerden onder dezelfde voorwaarden ook geen quarantaineplicht.’

Willen de mensen hier wel toeristen ontvangen?

‘Graag zelfs, want de eilanden zijn afhankelijk van toerisme voor hun inkomen. Het is wel belangrijk dat het veilig gaat. We vragen mensen daarom zich goed voor te bereiden.’

Uitgeschreven tekst Goed voorbereid op vakantie naar Caribisch Nederland

• Check het reisadvies.

• Check wijsopreis.nl.

• Neem de reischecklist bij het reisadvies voor je bestemming door.

• Installeer de Reisapp van BZ en Douane.

• Laat je testen op corona.

• Neem mondkapjes mee.

• Neem je vaccinatieverklaring mee.

• Vul de gezondheidsverklaring in.

• Stel een noodbudget op.

• Neem de gegevens van je ziektekostenverzekering mee.

• Neem zo nodig een medicijnpaspoort mee.

• Check je reisdocument op geldigheid en neem het mee.

• Zet je pinpas op wereldwijd.

• Deel je bestemming met familie of vrienden.

• Vergeet je zwemkleding, zonnebril en zonnebrand niet. © BZ

Hoe bereid een reiziger zich goed voor?

'Check allereerst in het reisadvies of de app wat de regels en risico’s zijn. Een PCR-test is bijvoorbeeld verplicht. De autoriteiten op de eilanden willen ook dat je 72 uur voor vertrek een gezondheidsverklaring uploadt in de app. Op een aantal eilanden is een verzekering verplicht. De minimale leeftijden daarvoor verschillen per eiland. Op Curaçao is drie dagen na aankomst een antigeentest verplicht.

Het is goed om dat ruim voor vertrek nog even na te lezen op de website van het eiland. Daar kan je ook de antigeentest boeken. Zorg daarnaast voor extra geld: boodschappen en benzine zijn iets duurder geworden. Je hebt het ook nodig als je je verblijf moet verlengen door onvoorziene omstandigheden.’

Wat zijn de regels voor inwoners van de eilanden die vanuit Nederland teruggaan?

'Dat verschilt, zij kunnen daarom het beste de website van het eiland waar ze heen gaan raadplegen. Mensen die op Aruba wonen en gevaccineerd zijn, hoeven bijvoorbeeld geen tests te doen. Op Curaçao gelden voor hen nu nog dezelfde regels als voor andere reizigers. Voor Nederlanders die teruggaan naar Nederland zijn zo goed als geen restricties. De eilanden zijn in principe veiliger dan Nederland.’

Nog andere tips voor reizigers?

‘Kom vooral deze kant op. Je kunt hier nog altijd lekker een drankje doen op het strand, een boottochtje maken, snorkelen en andere leuke dingen. Stel je flexibel op: de regels kunnen altijd veranderen. Houd daarom de app goed in de gaten. Wij staan altijd voor je klaar, ook bij niet-COVID-gerelateerde problemen. Fijne vakantie!’

Voor links naar nuttige websites voor je vakantie in Caribisch Nederland kijk bij 'Zie ook' onderaan deze pagina.