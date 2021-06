Ministeries

Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk, regel uiterlijk 30 juni je ‘(pre-)settled status’!

Brexit heeft niet alleen gevolgen voor bedrijven, maar ook voor burgers. De deadline voor de zogenaamde ‘EU Settlement Scheme’ nadert. Alle Nederlandse burgers die post-Brexit in het VK wonen en werken, moeten zich bij de Britse overheid aanmelden voor een verblijfsvergunning waarmee hun rechten gewaarborgd blijven. Karel van Oosterom, Nederlandse ambassadeur in Londen, legt uit wat je moet weten.

Beeld: Joel van Houdt

Let op: je hebt nog 1 dag om je (pre-)settled status aan te vragen. Deze is verplicht om te kunnen blijven wonen en werken in het VK.

Waarom moet je nu een (pre-)settled status (verblijfsvergunning) aanvragen?

Karel: “Het VK heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Op 1 januari van 2021 liep ook de overgangsperiode af, waarin het VK zich nog aan de Europese wet- en regelgeving moest houden.

In de afgelopen decennia hebben veel EU-burgers zich gevestigd in het VK, waaronder zo’n 150.000 Nederlanders. De rechten van deze Nederlanders en andere EU-burgers die al voor het einde van de overgangsperiode in het VK woonden, zijn vastgelegd in het terugtrekkingsakkoord (‘Withdrawal Agreement’) van de EU en het VK. Het akkoord is sinds 31 januari 2020 van kracht.

Kortom: als je vóór 2021 in het VK woonde, dan mag je ook in 2021 in het VK blijven wonen en werken. Wel moet je een verblijfsvergunning hebben aangevraagd bij de Britse overheid. Je kunt je nog tot en met 30 juni 2021 aanmelden voor de EU Settlement Scheme (Engels).

Met je verblijfsvergunning behoud je het recht om in het VK te wonen, te werken en/of te studeren. Ook behoud je het recht om gebruik te maken van het zorg- en sociale zekerheidsstelsel. Doen dus!”

Wie heeft er een (pre-)settled status (verblijfsvergunning) nodig?

Karel: “Alle Nederlanders (en andere EU-burgers) die vóór 2021 al in het VK woonden, moeten een verblijfsvergunning hebben van de Britse overheid – als zij hier ook in de toekomst willen blijven wonen en werken. Het gaat dus om Nederlanders in het hele VK: Groot-Brittannië, Noord-Ierland en de Britse Kanaaleilanden.”

Wat is het verschil tussen een 'pre-settled status' en een 'settled status'?

Karel: “Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (ook wel bekend als de ‘Home Office’) maakt een onderscheid tussen een ‘pre-settled status’ of een ‘settled status’. Een pre-settled status is beschikbaar voor mensen die korter dan vijf jaar in het VK wonen. Een settled status is beschikbaar voor mensen die al minstens vijf jaar in het VK wonen. Na een verblijf van vijf jaar kan een pre-settled status worden omgezet naar een permanente settled status.

Ook voor (niet-Britse of niet-Ierse) gezinsleden van Nederlanders in het VK, bijvoorbeeld hun kinderen, geldt dat zij een verblijfsvergunning moeten aanvragen. Daarom druk ik iedereen op het hart:

Laat je goed informeren en zorg dat je op 30 juni 2021 je (pre-)settled status geregeld hebt!

Voor Nederlanders die in of na 2021 in het VK willen wonen en werken, gelden de nieuwe immigratieregels van de Britse overheid.”

Lees op de website van de Britse overheid welke documenten je nodig hebt voor een verblijfsvergunning (Engels).

Hoe vraag je een (pre-)settled status (verblijfsvergunning) aan?

Karel: “Als Nederlander in het VK moet je je aanvraag indienen bij de Britse overheid (Engels). Daarvoor moet je wel een geldig paspoort of geldige identiteitskaart hebben. Daarom raden wij als Nederlandse ambassade in Londen aan om ook deze documenten – die wij als ambassade kunnen verstrekken – op tijd aan te vragen. Op dit moment krijgen we veel last-minute aanvragen voor nieuwe paspoorten of ID-kaarten. De consulaire balie bij de ambassade draait op volle toeren om te zorgen dat mensen hun documenten zo snel mogelijk krijgen. Zodat zij hun aanvraag bij de Britse overheid op tijd kunnen indienen.

Ook raad ik Nederlanders aan om documenten die aantonen hoe lang je al in het VK woont te bewaren. Deze heb je nodig als bewijs om de verblijfsvergunning te krijgen. De aanvraag gaat geheel digitaal via het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Je bent er even mee bezig – vergelijkbaar met je belastingaangiften – maar we krijgen van veel Nederlanders terug dat het relatief goed te doen is. Voor vragen kan je zowel terecht bij de Britse overheid als de EU-ambassade in Londen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je je aanvraag op tijd indient.”

Wat kan de Nederlandse ambassade doen om je te helpen?

Karel: “Voor de aanvraag van je verblijfsvergunning moet je bij de Britse overheid zijn, maar dat neemt niet weg dat we er als ambassade druk mee bezig zijn. We hebben in de afgelopen jaren tientallen informatiesessies georganiseerd – zowel fysiek (voordat de COVID-19-pandemie uitbrak) als online – om Nederlanders in het VK zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen die Brexit met zich meebracht. Ook gaven we informatiesessies over de EU Settlement Scheme, en de noodzaak om een verblijfsvergunning aan te vragen bij de Britse overheid.

In de afgelopen maanden heeft de ambassade diverse (online) campagnes opgezet, om zo veel mogelijk Nederlanders in het VK te bereiken. Samen met andere EU-ambassades en de EU-delegatie zelf, hebben we via social media, televisie, radio, kranten en allerlei andere ingangen onze boodschap verspreid. Met de hashtag #IamSettled, waarin mensen online laten weten hun verblijfsvergunning geregeld te hebben, roepen we iedereen op de boodschap weer door te geven aan familie, vrienden of kennissen die ook EU-burgers zijn en in het VK wonen en werken.

Ondertussen staan we als ambassade ook in contact met Nederlanders en burgerorganisaties die hen en andere EU-burgers in het VK vertegenwoordigen. Om ze te helpen met al hun zorgen over de praktische kanten van zo’n verblijfsvergunning en vele andere zaken. Ook na de deadline van 30 juni blijven we de belangen van de 150.000 Nederlanders hier in het VK zo goed mogelijk behartigen.

In januari schreef ik nog een open brief (Twitter) naar alle Nederlanders in het VK, met als boodschap: let op, je hebt nog zes maanden de tijd om je verblijfsvergunning aan te vragen. Inmiddels zijn die zes maanden voorbij en naderen we de deadline. Eén ding is zeker: zorg dat je op 30 juni je (pre-) settled status geregeld hebt!”