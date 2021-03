Ministeries

‘Een internationaal netwerk helpt vrouwelijke leiders vooruit’

‘In de Palestijnse Gebieden volgen meer vrouwen dan mannen een ICT-opleiding. Toch zijn vrouwen, eenmaal afgestudeerd, drie keer zo vaak werkloos.’ In het Women Leadership Programme van BZ spart Mona Demaidi, ondernemer in de technologiesector, hierover met 11 topvrouwen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

‘Vrouwen empoweren loont’, zegt Pascalle Grotenhuis, ambassadeur vrouwenrechten en gendergelijkheid van BZ. ‘Bij vredesonderhandelingen is maar 6 procent van de onderhandelaars vrouw, terwijl uit onderzoek blijkt dat de kans op vrede toeneemt als er vrouwen aan tafel zitten.’ Volgens Pascalle wordt de wereld er beter van als er meer vrouwen op belangrijke posities zitten. ‘Niet alleen als het gaat om wereldvrede, maar ook de wereldeconomie. Het ministerie van BZ investeert daarom in leiderschap van vrouwen in de politiek, maar ook in vrouwelijke ondernemers.’

Women Leadership Programme Zo volgen 12 vrouwen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, ook wel de MENA-regio genoemd, het Women Leadership Programme. Pascalle: ‘Deze week ontmoeten we elkaar digitaal, hopelijk komen de vrouwen volgend jaar naar Nederland voor bijeenkomsten en trainingen. Door het uitwisselen van ervaringen leren we van elkaar. Ook ik steek er iets van op. In Nederland verdienen mannen nog altijd meer voor hetzelfde werk als vrouwen; de loonkloof bedraagt 20 procent.’ Pascalle hoorde dat dit in sommige landen helemaal geen issue is, omdat wetgeving de kloof dicht.

Vrouwen vaker werkloos

Mona Demaidi, afkomstig uit de Palestijnse Gebieden, vindt het waardevol dat zij met andere vrouwen in gesprek gaat over vrouwelijk leiderschap. ‘Al komen we uit verschillende landen, vrouwen hebben overal te maken met dezelfde uitdagingen.’ Mona is ondernemer in de technologiesector, vrouwenrechtenactivist en geeft les aan de An-Najah National University in Nablus. Wat haar opvalt, is dat er meer vrouwen dan mannen computerengineering- en wetenschappen studeren. ‘Toch zitten vrouwen na hun afstuderen drie keer zo vaak zonder werk. Bij technologiebedrijven werken weinig vrouwen, en op leidinggevende posities zijn vrouwen al helemaal niet te vinden.’

Gebrek aan zelfvertrouwen

Volgens Mona zijn er twee hoofd oorzaken waarom zo weinig Palestijnse vrouwen de weg vinden naar een betaalde baan in de ICT. ‘Ten eerste ontbreekt het hen aan zelfvertrouwen. Ook al beschikken vrouwen over de juiste diploma’s, ze twijfelen vaker dan mannen of ze wel geschikt zijn voor de baan.’ Mona vindt netwerken waar vrouwen bij elkaar komen, zoals ‘Arab women in computing’, zinvol. ‘Vrouwelijke rolmodellen laten zien dat je heus niet alle vaardigheden hoeft te bezitten om succesvol te zijn, je kunt gewoon beginnen.’ Maar het tonen van rolmodellen is volgens Mona niet genoeg, liever nog wil ze vrouwen actief betrekken met mentorprogramma’s. Om het bedrijfsleven te interesseren voor vrouwelijke werknemers, nodigt Mona grote bedrijven uit om deel te nemen aan evenementen van het vrouwennetwerk.

Internationaal netwerk Daarnaast organiseert Mona conferenties in verschillende landen in de MENA-regio, waarbij ook vrouwen uit Europa welkom zijn. ‘In 2018 organiseerden we een conferentie in Beirut, Libanon. De aanmeldingen liepen niet storm.’ Dit raakt de tweede oorzaak waarom vrouwen de weg naar de arbeidsmarkt niet vinden: cultuur. ‘Als er zich een mogelijkheid voordoet om een internationale conferentie of training bij te wonen, dan zegt 90 procent van de vrouwen “nee”. Ze zijn nog nooit in het buitenland geweest en zijn het niet gewend om te reizen.’ Daar wil Mona verandering in brengen door het opbouwen van een internationaal netwerk. ‘Een netwerk met een goede reputatie, waar vrouwen zich veilig voelen. Als we ervaringen delen en praten over onze angsten en de vaardigheden die we nodig hebben, dan kunnen we elkaar vooruit helpen.’ De conferentie die Mona afgelopen jaar in Marokko organiseerde, werd al beter bezocht. Mona weet het zeker: veel vrouwen in de MENA-regio zijn nieuwsgierig en willen maar wat graag nieuwe ervaringen opdoen.

Kansen tijdens de coronacrisis

Een drempel is door de pandemie juist lager geworden. De meeste ICT-bedrijven zijn gevestigd in Ramallah en Nablus, terwijl geschikte vrouwelijke werknemers over verspreid over de Palestijnse Gebieden wonen. Mona: ‘Een obstakel was altijd dat vrouwen niet willen verhuizen voor werk in een andere stad. Door de coronacrisis is het steeds gewoner om vanuit huis te werken. Dat helpt om het percentage vrouwelijke werknemers op te krikken.’ Zo biedt deze uitdagende tijd ook kansen. En Mona ziet nog een lichtpuntje: ‘De mentaliteit in het bedrijfsleven verandert mee: technologiebedrijven in de Palestijnse Gebieden zijn steeds meer geneigd om vrouwen aan te nemen.’