Fotoverslag werkbezoek Texas en Californië Ministeries

Samen met koningin Máxima heeft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een werkbezoek gebracht aan Californië en Texas in de Verenigde Staten (VS). Het bezoek vond plaats van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 september in San Francisco en Silicon Valley (Californië) en Austin en Houston (Texas).

Dinsdag 6 september - San Francisco

Koningin Máxima en minister Schreinemacher werden op de eerste dag van het werkbezoek op het stadhuis welkom geheten door burgemeester London Breed van San Francisco.

Tijdens het bezoek aan de buurt The Castro werd gesproken met mensen uit de gemeenschap die zich inzetten voor de rechten voor LHBTI+-ers. Tijdens een rondleiding in het GLBT Historical Society Museum kwam de geschiedenis van de Amerikaanse LHBTI+-ers uitgebreid aan bod.

Nederland en Californië werken samen aan het versterken van LHBTI+-rechten wereldwijd. Nederland is trots dat het als eerste land wereldwijd het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht heeft gelegaliseerd.

Nederlandse ondernemers bieden slimme oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, zoals klimaat. Onder leiding van VNO-NCW werd gesproken met zo’n 15 CEO’s over samenwerkingsmogelijkheden tussen Nederland en Californië. Californië is een belangrijke handelspartner voor Nederland en exporteert voor bijna 6 miljard dollar aan goederen en diensten naar Nederland. In totaal zijn in de VS 955.000 banen gerelateerd aan de economische banden tussen Nederland en de VS.

Woensdag 7 september - San Francisco & Silicon Valley

Minister Schreinemacher bezocht het van oorsprong Groningse bedrijf HackerOne. Het bedrijf is nu een grote naam in San Francisco. Ze speuren voor bedrijven naar kwetsbaarheden in hun ICT. Een aansprekend voorbeeld van ondernemen over de grens.

Tijdens het bezoek aan Google in Silicon Valley stonden de klimaatambities van de internetgigant centraal.

Nederlandse studenten aan de Stanford Universiteit in Silicon Valley vertelden minister Schreinemacher over hun werk aan de technologie van de toekomst, zoals circulaire auto’s.

Koningin Máxima had op de tweede dag van het werkbezoek een onaangekondigde ontmoeting met Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Minister Schreinemacher was hierbij aanwezig. Het gesprek ging over klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten (VS) en Nederland zijn belangrijke partners. Goede trans-Atlantische betrekkingen zijn voor beide landen van groot belang. De trans-Atlantische samenwerking is essentieel om de veiligheid en welvaart in zowel de VS als in Nederland in stand te houden.

Donderdag 8 september – Austin

Tijdens het bezoek aan Texas sprak minister Schreinemacher samen met koningin Máxima met gouverneur Greg Abbott over onze gedeelde geschiedenis en de economische kansen over en weer. Zo’n 242.507 Texanen zijn van Nederlandse afkomst. Texas is binnen de Verenigde Staten (VS) de nummer één handelspartner en investeringsbestemming voor Nederland. En Nederland is de zevende exportpartner van Texas met 13 miljard dollar.

Minister Schreinemacher bezocht deze dag ook legerbasis Fort Hood waar Nederlandse militairen van het 302 Squadron trainen met Apaches en Chinook. Een goede samenwerking tussen de VS en Nederland. Juist in deze tijden zo belangrijk. Het werk op de legerbasis staat elke dag in het teken van de verdediging van onze vrijheid en veiligheid.

Vrijdag 9 september – Houston

De laatste dag van het bezoek aan Californië en Texas vond plaats in Houston. Tijdens een boottour op de Buffalo Bayou ging het over wat Houston doet tegen overstromingen en wateroverlast. Net als Nederland staat Texas voor grote uitdagingen door de rijzende zeespiegel en extreme weersomstandigheden. Nederland en Texas zoeken samen naar inventieve oplossingen voor deze uitdagingen. Kennis van Nederlandse bedrijven kan hier een belangrijke rol in spelen. De boottour eindigde met een rondleiding door de Cistern, een voormalig ondergronds waterreservoir in Buffalo Bayou Park.

Beeld: © Sandy Verhoeve

Met een receptie in het Museum of Fine Arts met Amerikaanse en Nederlandse bedrijven in Texas kwam er een einde aan het werkbezoek.

Minister Schreinemacher kijkt terug op een intensieve, maar geslaagde week waarin zij koningin Máxima mocht begeleiden. Door mensen, bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen, is de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Nederland nog verder versterkt en verdiept. Onder andere door het ondertekenen van samenwerkingen (MoU’s) en contracten ter waarde van tientallen miljoenen euro’s.