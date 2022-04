Ministeries

De Invictus Games in Den Haag veroveren harten

Na 2 jaar uitstel vanwege de coronapandemie is het dan eindelijk zover. Tussen 16 en 22 april eren we 500 atleten uit 20 landen tijdens de Invictus Games in Den Haag. Winst of verlies, deze sporters zijn een inspiratie voor ons allemaal.

Beeld: Getty Images De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen die lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt in het leger. Ondanks hun handicap willen en kunnen zij nog op hoog niveau sporten. De Invictus Games gebruiken de kracht van sport om herstel te stimuleren, rehabilitatie te ondersteunen en een breder begrip en respect te genereren voor iedereen die zijn of haar land dient. Het eerste evenement vond plaats in 2014 in Londen, gevolgd door Orlando, Toronto, Sydney en nu Den Haag. De Britse prins Harry is initiatiefnemer van de Invictus Games en zal het evenement bijwonen. Zelf werd hij ook twee keer uitgezonden naar Afghanistan. Volgens de Haagse burgemeester Jan van Zanen gaat dit initiatief hand in hand met waar we in Nederland voor staan: De Invictus Games zijn een eerbetoon aan alle veteranen die zich in hebben gezet voor de waarden die we in Den Haag zo belangrijk vinden: vrede en recht. Juist in deze tijden past het om onze waardering en dankbaarheid te tonen.

Onoverwonnen

Invictus betekent ‘onoverwonnen’ en staat daarmee symbool voor de vechtlust en positieve manier waarop fysiek en/of mentaal gewonde militairen in het leven staan. Het laat zien wat ze, ondanks hun verwondingen, kunnen bereiken. Het draait dus niet om het winnen van medailles, maar om het halen van persoonlijke doelen.

De Invictus Games gaan over meer dan alleen sport. Ze veroveren harten, dagen mensen uit en veranderen levens. De sporters zijn helden die door hun inzet voor vrede en veiligheid een hoge prijs betaalden. De sporters hebben ieder een eigen verhaal over hun lichamelijk en/of psychisch letsel of ziekte. Maar ze hebben allemaal de kracht gevonden om door te gaan en te ontdekken waar hun grenzen liggen. De Invictus Games zijn een eerbetoon aan de veteranen die zich hebben ingezet voor vrede en recht in de wereld.