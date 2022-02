Nederland is voorzitter grootste uitvoerende VN-raad

Ministeries

Het Koninkrijk der Nederlanden is in 2022 voorzitter van de grootste uitvoerende raad van de Verenigde Naties. Joke Brandt behartigt sinds 2020 de Nederlandse belangen bij de VN in New York als Permanent Vertegenwoordiger; een soort ambassadeur. Nu is ze ook president van de uitvoerende VN-raad en zit ze bijeenkomsten voor. Hoe is het voorzitterschap voor haar en welke kansen biedt het Nederland?

Het bijzondere van deze uitvoerende raad is dat deze over meerdere VN-organisaties gaat: UN Development Programme (UNDP), UN Population Fund (UNFPA) en UN Office for Project Services (UNOPS) zijn de bekendste. Maar ook drie kleinere organisaties: UN Capital Development Fund (UNCDF), UN Volunteers (UNV) en UN Office of South-South Cooperation (UNOSSC) vallen eronder. De raad is de grootste binnen de VN en gaat dus over een belangrijk deel van het VN-ontwikkelingssysteem. Bekijk deze animatievideo voor een korte uitleg over de rol van Nederland in de raad.

Wat betekent het voorzitterschap voor Nederland?

Joke: ‘Deze organisaties zijn belangrijk voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en daarmee ook voor het behalen van een aantal voor BZ en Nederland belangrijke doelstellingen zoals Seksuele en Reproductieve Rechten en Gezondheid (SRGR), vrouwenrechten, het tegengaan van klimaatverandering en de hervorming van het VN Ontwikkelingssysteem.

Ons voorzitterschap is zeker belangrijk. Ons koninkrijk was voor het laatst voorzitter in 2004. Dat we dat nu weer mogen zijn, biedt ons de kans om dieper en op een andere manier inzicht te krijgen in het functioneren van alle betrokken VN-organisaties en de impact van de VN in het veld.

Het is een kans om thema’s die voor Nederland prioriteit hebben, hoog op de agenda te houden. Een van de belangrijkste taken is het voorzitten van de formele en informele raadbijeenkomsten, dat waren er afgelopen jaar zo’n 60. Het voorzitterschap biedt dus ook een unieke kans om de zichtbaarheid te vergroten van Nederland als significante partner van de VN op internationale samenwerking.’